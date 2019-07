Felipe Jaramillo y la ilusión de regresar a la titular de Millonarios

A Felipe Jaramillo no se le olvida el dolor que le causó la luxación en la clavícula de su hombro izquierdo, en el primer partido de los cuadrangulares de la Liga I-2019, en el partido en el que Millonarios visitó al América de Cali. Pero fue más grande el dolor por el momento en el que estaba pasando y porque su equipo venía cabalgando y confiaba en salir campeón.



El parte médico de su lesión hablaba de seis semanas, las cuales ya se cumplieron y ahora el volante antioqueño se ilusiona con arrancar la Liga II como titular de los embajadores, pues se ha ganado la confianza de Jorge Luis Pinto, quien lo extrañó en el remate del campeonato anterior y quien ha sacado lo mejor del recio mediocampista de marca.



“Me dolió lesionarme por el nivel en que estaba en ese momento. Soñaba con salir campeón con Millonarios porque estábamos todos en buen nivel y porque este grupo siempre ha estado mentalizado en alcanzar la grandeza. Luego me costó fortalecer la parte mental, porque esas lesiones lo ponen a uno a pensar, pero ya estoy al 100% y espero que este semestre sea mejor y podamos coronar esa ilusión”, le dijo Jaramillo a FUTBOLRED.



El volante, de 23 años, es consciente que Millonarios “debe ser más contundente en las etapas definitivas”, pero para llegar a esas instancias finales hay que ser “un equipo sólido, constante y que juegue cada partido como una final para ser el mejor equipo del semestre”.



Jaramillo Velásquez no se siente titular para el debut embajador, el próximo domingo contra Envigado. Aunque para Pinto sería ficha puesta para esta primera jornada. Y aunque dice sentirse bien con cualquiera entre Jhon Duque y César Carrillo, si tiene claro que cada uno de sus compañeros le aporta cosas distintas para su fútbol.



“Carrillo es un poco más de tenencia de balón, así que soy un poco más ese volante tapón, que no sale tanto; en cambio Duque aporta más en marca y así yo puedo tomar la iniciativa para atacar. Ya que el profesor (Jorge Luis) Pinto escoja, que uno tiene que hacer lo mejor en la cancha”, aseguró el ‘Vikingo’.



Contra el naranja de Antioquia, Millonarios debe arrancar con 3 puntos en casa. Aunque Jaramillo sabe que no se pueden confiar de la juventud de Envigado, pues “yo sé lo que es venir a Bogotá, con un equipo aparentemente inferior, a enfrentar a Millonarios. Lo hice jugando con Leones y uno quiere mostrarse y ganar en Bogotá. Así que debemos mostrar jerarquía, aprovechar también los nervios del rival y ganar o ganar”.