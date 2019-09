Jesurún y su preocupación por el Pascual Guerrero para la Copa América

La Federación Colombiana de Fútbol, encabezada por Ramón Jesurún, ya trabaja en todos los preparativos para la realización de la Copa América 2020, que tendrá sede conjunta con Argentina. No obstante, el presidente de la FCF aseguró sentir preocupación por el estado del Estadio Pascual Guerrero de cara al inicio del torneo.

Durante el evento 'Copa América 2020 - Aciba', donde también asistió el técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, el mandatario del fútbol nacional aseguró que la ciudad deberá iniciar trabajos con el fin de cumplir las exigencias por parte de Conmebol. Además, de no lograrlo aseguró que ya tiene otras dos opciones para reemplazar a Cali para albergar el torneo continental.





"Nos preocupa mucho Cali. Es una ciudad que debe cumplir, pero hasta el momento no hemos visto acciones inmediatas para hacerlo. No descartamos una o dos ciudades adicionales, que puedan estar aptas, de acuerdo con el sorteo. Las ciudades serían las que están ahora para el Preolímpico: el Eje Cafetero y Bucaramanga", aseguró Jesurún.

Por ahora, las sedes para la Copa América por parte de Colombia serán: Estadio El Campín de Bogotá, Estadio Atanasio Girardot de Medellín, Estadio Pascual Guerrero de Cali y Estadio Metropolitano de Barranquilla, siendo este último el escogido para la disputa de la gran final.



El sorteo del torneo internacional y de las eliminatorias rumbo a Catar 2022 serán el próximo cinco de diciembre, en la ciudad de Cartagena.