La fecha 13 de Liga Betplay tiene horario: así se jugarán los partidos

Desde este 10 de octubre se jugará la fecha 13 de la Liga Betplay. Nacional vs Junior será el partido más llamativo de la jornada entre dos de los grandes del país.

LIGA BetPlay DIMAYOR 2020

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 13



10 de octubre



La Equidad vs Once Caldas

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win / Win+



Deportivo Pereira vs Envigado FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win / Win+



Deportivo Pasto vs Deportivo Cali

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win+



Atlético Nacional vs Junior FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



11 de octubre



Cúcuta Deportivo vs Deportes Tolima

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Centenario

Televisión: Win / Win+



Boyacá Chicó vs Independiente Medellín

Hora: 4:00 p.m

Estadio: La Independencia

Televisión: Win / Win+



América de Cali vs Patriotas Boyacá

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+



Millonarios FC vs Águilas Doradas

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



12 de octubre



Alianza Petrolera vs Atlético Bucaramanga

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win / Win+



Jaguares FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win+



*Información Dimayor.