Fabián Sambueza no aceptó propuesta de Junior y confirmó su nuevo club

Fabián Sambueza confirmó que no seguirá en Junior y que la propuesta del conjunto tiburón "llegó muy tarde" para aceptarla. El argentino llegará a Bogotá para los exámenes médicos y sería oficialmente jugador de Santa Fe.

"No he firmado, pero el contrato es a un año por ahora, esperemos que las cosas salgan bien. Por lo pronto pensamos en aportar y hacer las cosas bien", le dijo al 'Vbar Caracol'.



También, dejó dudas sobre lo 'feliz' que era en Junior, pues también empezó a perder minutos y no fue tenido en cuenta en los últimos juegos.



"Algunas veces que uno siempre se guarda las cosas para uno y yo soy más de las personas que se rigen por el tema de la palabra y del trato. Tomé la decisión por el club (Santa Fe) y por Bogotá. Es un lindo desafío a nivel personal porque necesita revertir la imagen del último semestre", mencionó el argentino.



Por otro lado, mencionó que en Junior sí le hicieron la oferta de quedarse, pero que 'llegó muy tarde'.



"Yo estoy muy agradecido con Junior porque me llamaron y querían que me quedara, pero creo que uno también tiene que entender que las cosas son a su debido tiempo. Esperé hasta último momento y la oferta llegó muy tarde, yo ya di mi palabra en Santa Fe", finalizó.