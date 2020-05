Tome nota: Así se jugará la fecha 4 de la eLiga Dimayo #StayandPlay

Dimayor confirmó la programación de los próximos partidos de la eLiga Dimayor #StayandPlay

Estos son los encuentros correspondientes a la fecha 4 del torneo:



FASE DE GRUPOS

FECHA 4



12 de mayo



Patriotas Boyacá vs Deportes Tolima

Hora: 7:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa



13 de mayo



Independiente Medellín vs Deportivo Cali

Hora: 7:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa



14 de mayo



Atlético Nacional vs América de Cali

Hora: 7:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa



15 de mayo



La Equidad vs Atlético Huila

Hora: 7:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa



16 de mayo



Envigado FC VS Unión Magdalena

Hora: 7:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa



Millonarios FC vs Once Caldas

Hora: 8:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa



17 de mayo



Rionegro Águilas Doradas vs Junior FC

Hora: 7:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa



Independiente Santa Fe vs Deportivo Pasto

Hora: TBD