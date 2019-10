Cayó al fondo: Jaguares perdió y ahora está en peligro de descender

Equidad recibía a un necesitado Jaguares de Córdoba, que debía sumar en la fecha 19 para no caer en zona de descenso. Sin embargo, el equipo capitalino ganó 2-0 condenando a los de Montería a luchar para evitar el de descenso en la última fecha, y dejando en duda su continuidad en la primera división para el 2020.

En el primer tiempo el equipo felino no tuvo una idea clara de juego, no propuso nada en ataque y alineó con cinco defensores, tal vez, pensando en hacer daño con transiciones rápidas, pero el plan no funciono por que los aseguradores se mostraron muy sólidos en defensa y en el medio campo.



Poco a poco los locales fueron ganado el dominio del partido y los de Montería se vieron muy complicados en defensa, desconcertados e inseguros. Estos fueron factores fueron determinantes para que Equidad consiguiera el primer gol por medio de una pena máxima cobrada por Carlos Peralta a los 32.

Para el segundo tiempo, Jaguares salió en búsqueda de un resultado ya que sus jugadores son consientes de lo que significaba perder este juego y lograron crear algunas acciones.



No obstante, los capitalinos lograron mostrar una gran tranquilidad a la hora de manejar el resultado, a pesar de sufrir algunas acciones de peligro provocadas por los felinos.



Sobre el minuto 76 se amplió la ventaja para el local, cuando en una jugada muy extraña en defensor Juan Silgado, que al intentar despejar el balón se metió en su propio arco, eliminando cualquier posibilidad de empatar para el equipo de Montería.

Al final, el resultado termina siendo muy dañino para Jaguares, que a pesar de la derrota de Unión Magdalena esta muy cerca de los puestos del descenso . Ahora Jaguares enfrentará a Hulia en la última fecha en un partido de vida o muerte, en el que no hay otra opción que la victoria.

Síntesis



La Equidad 2 Jaguares 0



La Equidad: Diego Novoa (6); Walmer Pacheco (6), Jhon García (4), Danilo Arboleda (5), Andrés Murillo (5); Pablo Lima (6), Stalin Motta (6), David Camacho (5), Armando Vargas (6), Juan Mahecha (6); Carlos Peralta (6). Cambios: Breyner De Alba (6) por Armando Vargas (19 ST), Cristian Palomeque (6) por Jhon García (33 ST) y Jáider Riquett (6) por Andrés Murillo (37 ST).

D.T. Luis Guillermo Rivera.



Jaguares: José Huber Escobar (7); Leonardo Escorcia (6), Kevin Riascos (6), Alexis Ordoñez (6), Darwin López (6), Juan Silgado (4); Yulián Anchico (6), Sebastián Ayala (7), Vicente Prado (8); Pablo Bueno (6), Jhon Gracía (7). Cambios: Harrisón Mojica (6) por Jhon García (2 ST), Ronaldo Lucena (5) por Sebastián Ayala (25 ST) y Harold Estupiñan (6) por Vicente Prado (33 ST).

D.T. Jhon Jairo Bodmer



Goles: Peralta (32 PT)



Amonestados: Motta (37 PT), Pacheco (13 ST), García (20 ST), Lima (26 ST) y Mahecha (42 ST) en La Equidad. Bueno (30 PT), Ayala (33 PT), Anchico (2 ST) y Lucena (39 (ST) en Jaguares.

Expulsados: no hubo.



Partido: bueno



Árbitro: Ricardo García (7)

Estadio: Techo

Asistencia: 2.000 espectadores aprox.