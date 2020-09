Neyder Moreno, concentrado en el regreso: espera brillar con Envigado

La única ‘incorporación’ que hasta el momento realizó Envigado Fútbol Club fue la de Neyder Moreno, quien estaba en el equipo, pero por contrato tuvo que volver en junio a Nacional, donde entrenó de manera virtual, hasta poder conseguir la extensión del préstamo hasta diciembre con el onceno ‘naranja’.

“Cumplí el contrato con ambas partes, me presenté a Nacional y ellos me comunican que no me tendrán en cuenta, luego busqué la manera de extender el préstamo y terminar el año. Las expectativas están claras, vengo a retomar confianza, sumar minutos y ser importante para el equipo. Esperamos que todo sea muy positivo”, indicó Moreno.

Además, “espero mostrar un gran nivel, cumplir el contrato y presentarme a Nacional. Si ellos no quieren contar conmigo, buscaré un nuevo club para tomar revancha el próximo año”.



En cuanto a la reanudación del fútbol en Colombia, Neyder precisó que “estoy contento, con la Superliga dio el pie para el comienzo de la Liga y eso es muy importante para nosotros”.



Sobre su etapa con los verdolagas, Neyder indicó que “Lo que viví en Nacional fue un momento de aprendizaje en mi carrera. El fútbol ha cambiado tanto y el trabajo compone una base importante, sin descuidar al talento. Nacional cuenta con una gran sede, pero en Envigado tenemos elementos para prepararnos y conseguir los resultados”.

Y del ‘naranja’, explicó que “tenemos un equipo espectacular, con jugadores de buen pie y no hay ningún temor para competir con los rivales. A los compañeros que llegan del equipo sub 20 les aconsejo que trabajen y estén preparados para aprovechar las oportunidades”.



Otra de las facetas del jugador es ser emprendedor, durante la pandemia comenzó un negocio que va de manera paralela con el fútbol. “Monté un negocio de granizados en compañía de unos, nos ha ido muy bien y esperamos que cuando abra el comercio estemos mejor. Gracias a los compañeros de Envigado y Nacional que me han dado una mano con la publicidad en sus redes sociales, hemos crecido mucho”.



Finalmente, Neyder habló de Daniel Muñoz, quien dejó el fútbol colombiano para irse al Genk de Bélgica. “Con Daniel (Muñoz) tengo una gran relación, era compañero de habitación en las concentraciones, hablábamos mucho y sabíamos que, con trabajo, se podía lograr las metas de ir a Europa como él lo consiguió. Se fue triste porque no alcanzó el objetivo de ser campeón con Nacional, pero nadie se cierra la posibilidad de ir a Europa. Hace poco le pregunté sobre la cuarentena en Europa, él lo presentaron, entrenó al otro día y ya estaba compitiendo al día siguiente. Él está contento, me cuenta que el equipo tiene muchos jóvenes talentosos y que se ha entendido muy bien con (Carlos) Cuesta”.

Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8