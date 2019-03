Preocupación en Nacional por sucesión de lesiones: 'no es lo habitual'

La situación médica en Atlético Nacional es preocupante, 10 jugadores se encuentran con problemas físicos y resta la parte más exigente de la temporada. Frente a estas dificultades, el preparador físico del equipo Carlos Tavares habló sobre el tema, donde detalló que están trabajando para disminuir el riesgo de lesiones de los jugadores, pero que la carga de partidos y los desplazamientos, han hecho que afecte el rendimiento.



“Recién llegamos a Medellín. Esta mañana hicimos un trabajo regenerativo con los jugadores, así que decidimos adelantar este trabajo para mañana poder realizar nuestra última práctica previo al partido del sábado contra Pasto”, comentó Tavares en el programa ‘Mi Nacional Radio’.



En cuanto a la situación de los jugadores que salieron con molestias físicas ayer frente a Tolima como Gilberto García, Cristian Blanco y Yerson Candelo, precisó que “Gilberto García tuvo una recaída en la lesión de su tobillo izquierdo, se le van a hacer los exámenes pertinentes y ojalá podamos contar con él lo más pronto posible. De Cristian (Blanco) está bien, no tuvo inconvenientes, vale aclarar que es joven y salió con una carga emocional alta por ser su segundo partido profesional y con Yerson (Candelo) tuvo una molestia muscular, por sus síntomas y evolución clínica, creemos que no de gravedad. Sin embargo, vamos a hacer los exámenes correspondientes”.



Sobre el trabajo que se realiza en el Centro de Alto Rendimiento del equipo, Tavares remarcó que “el sistema de trabajo es el mismo desde hace más de 6 años. Esperamos que este tipo de situaciones no se sigan presentando, no es habitual, así que estamos siempre trabajando para que el equipo esté siempre bien. Entendemos que el jugador tiene muchas ganas de jugar y ahí está la capacidad del cuerpo técnico en que pueda estar o no.”.

Tanto Deiver Machado como Helibelton Palacios ya se unieron al grupo, tras su paso por la Selección Colombia de mayores en su gira por Japón y Corea. Fueron evaluados y se espera que estén el sábado en el partido frente a los ‘volcánicos’.



Finalmente, Tavares reconoció que no han tenido el descanso que deberían para mantener la competitividad, los desplazamientos en Colombia son difíciles, las conexiones aéreas y la demanda de partidos, hace que la carga física se incremente en los jugadores.



“Por el tipo de calendario, cada vez tenemos menos descanso. Hemos tenido 7 días de descanso a lo largo de esta temporada, si hubiéramos seguido en Copa Libertadores tendríamos menos días. Con tantos partidos se está deteriorando el espectáculo. Seguimos trabajando y estamos buscando la manera de reducir estos riesgos”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín