Águilas buscará dar la sorpresa frente al favorito Cali en la eLiga

Este lunes siguen las emociones de la eLiga Dimayor 2020 y Águilas Doradas de Rionegro buscarán seguir en el campeonato, cuando enfrenten desde las 8:00 p.m. con la señal de WIN Sports al Deportivo Cali, quien terminó en la cima del grupo A eliminando a otro equipo antioqueño como el Independiente Medellín.



El equipo del oriente antioqueño terminó en el segundo lugar del grupo D con nueve puntos, producto de tres victorias y una derrota, sufrida frente al Deportivo Pasto en tiempo de adición. En total, anotó 14 goles y recibió siete. En su último partido, goleó al Cúcuta Deportivo por 8-0.

Por su parte, Deportivo Cali fue líder del grupo A con nueve puntos, los mismos de los dorados. Aunque marcaron más goles (18), su defensa sufrió 12 goles en contra y en su último juego, cayó con Patriotas, por lo que no llega con un buen presente.



“Es un partido muy duro, estoy feliz por clasificar a los cuartos de final, me tocó un gran rival como es el Deportivo Cali, que cuenta con grandes jugadores y (Agustín) Palavecino es uno de los mejores jugadores del torneo, juega muy bien y yo debo dar lo mejor de mí, no cometer errores y ojalá pueda tener una gran actuación para seguir en el torneo y clasificar a semifinales”, comentó a FUTBOLRED Brayan Fernández, jugador del equipo quien ha venido de menos a más en su rendimiento.



El ganador de esta llave, enfrentará en las semifinales al vencedor de la llave entre Deportivo Pasto y Jaguares de Córdoba, juego que se disputará el próximo martes 26 de mayo a las 7:00 p.m.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8