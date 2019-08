El secreto del goleador Cano: 'En el entrenamiento me quedo pateando'

Germán Ezequiel Cano y ‘hombre gol’, son sinónimos en Independiente Medellín. El ‘rojo’ es el lugar en el mundo para el delantero argentino que sigue ampliando su margen como máximo artillero en la historia poderosa.

Con el doblete frente a Millonarios en los cuartos de final de la Copa Colombia, Cano completó 117 goles, una cifra más que interesante, teniendo en cuenta que, en esta época, los delanteros emigran de sus equipos con 20 o 30 goles.



Con la clasificación, Germán habló con los medios de comunicación presentes en el estadio El Campín, tras instalarse con su equipo en los cuartos de final, donde se medirán contra Once Caldas. “Me voy muy contento por la clasificación a cuartos de final, sabíamos que ellos iban a salir a buscar el resultado, son un equipo muy complicado en su casa. Pero nosotros supimos mantener la posesión en la mitad de la cancha, para poder llegar a los goles”, comentó Cano.



Y las cifras no quedan ahí con Germán, este 2019 completó 5 dobletes, ya son 9 goles que le marca a Millonarios, siendo el equipo colombiano que más ha sufrido de sus ataques. Además, en la tabla de goleadores mundiales de Club World Rankings, acumula 48 goles, ubicándose segundo, con tres goles menos de su compatriota Lionel Messi.



Sobre ese poder ofensivo, Cano señaló que “todo es producto del trabajo, en los entrenamientos me quedo pateando, siempre quiero aportar más. el esfuerzo que hago siempre se está reflejando en la cancha, es puro sacrificio, cada partido voy mostrando mi potencial. Les recomiendo a los chicos que sigan ese camino”.







Pero Cano no se queda en sus elogios, sabe que todo es producto de la labor que está teniendo su equipo en cada partido. El argentino les dedicó unas palabras a los nuevos jugadores del equipo Didier Delgado y Déinner Quiñones, quienes llegaron hace poco y ya se destacan como sus socios en el frente de ataque. “Son dos jugadores rápidos. Por la banda derecha (Didier) Delgado y por la izquierda Déinner (Quiñones), lo están haciendo muy bien, me mandan buenos centros que es lo que necesito. Les pido que me manden la pelota al área para tratar de convertir los goles. Todos estamos unidos, trabajando para conseguir el campeonato que queremos”, precisó.



Pensando en lo que viene contra Once Caldas, el goleador señaló que “será un partido muy importante que debemos afrontarlo de la mejor manera. Once Caldas es un gran equipo y en Manizales, la cancha es dura para jugar, pero si uno quiere ser campeón, debe superar a todos los rivales. Nosotros nos ilusionamos con muchas cosas, pero tenemos que ir paso a paso, hay que seguir trabajando, mejorando, todavía falta mucho”.



Por ahora, al ‘poderoso’ le queda recuperarse, entrenar y empacar para ir a Palmaseca a enfrentar este domingo al Deportivo Cali, otro escenario para que Cano siga deleitando a sus hinchas y brillando como uno de los jugadores más destacados del fútbol colombiano.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín