¿Habrá 'jugadita' de Vélez para seguir en Dimayor? Denuncia Iván Mejía

Faltan tres días para la próxima asamblea de la Dimayor, en la que habrá temas candentes por discutir, empezando por la continuidad del presidente, Jorge Enrique Vélez.

Sin embargo, tal como señala Iván Mejía, se estaría trabajando en una estrategia para no incluir ese tema en el orden del día, una 'jugada' que, a juzgar por la advertencia del analista, estaría orquestada por el propio Vélez.



Estas fueron sus duras palabras contra el dirigente: "Ahora resulta que para poder echar a Tuerquita en la asamblea se requieren 24 votos para cambiar el orden del día. Que tipo nefasto y caradura . A ver si entiende algo de dignidad. Este es el peor embaucador y mentiroso que ha pasado por el fútbol colombiano en toda la historia".

La advertencia de Mejía, sin embargo, contrasta con la explicación de uno de los presidentes de clubes de Dimayor, quien le había dicho con antelación a FUTBOLRED que no había problema para discutir el asunto aunque no estuviera en el orden del día.



"Si hay más de 18 cartas es una renuncia y si él no lo hace antes de la asamblea la pediremos antes de que empiece, no es necesario que esté en el orden del día", dijo la fuente.



Al parecer, según el prestigioso analista, sí hay una obligación en los estatutos de incluir el tema en la agenda, lo que desde el primer momento fue bloqueado por Vélez, tal como oportunamente dijo Eduardo Pimentel, máximo accionista del Boyacá Chicó.