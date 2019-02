Cali recibe a Tolima en el adelanto de la fecha 14 de la Liga I-2019

Después del empate sin goles ante La Equidad el sábado en Bogotá, que pudo ser un triunfo, Deportivo Cali recibe este jueves al Tolima 7:30 p.m. en el estadio de Palmaseca, en partido adelantado de la fecha 14 de la Liga I-2019, que debía disputarse el 7 de abril, pero el equipo verdiblanco tiene programación de Copa Suramericana el 4 en Asunción ante Guaraní.

Futbolísticamente el equipo verdiblanco mostró mejoría en Techo y es justamente lo que espera mantener el técnico Lucas Pusineri para enfrentar a un rival complicado como el ‘vinotinto y oro’, que en los dos últimos encuentros entre ambos ha salido victorioso en territorio vallecaucano.



Por ello es muy probable que salga de la formación titular el volante Christian Rivera e ingrese el atacante Feiver Mercado -a quien le hicieron la falta que terminó en la pena máxima que desperdició al final del encuentro el cuadro azucarero-, al lado del argentino Juan Ignacio Dinenno.



La novedad en la plantilla anfitriona es la presencia del joven central argentino Francisco Delorenzi, que llegó de las divisiones menores de Independiente y hasta ahora no ha podido actuar.



“Haber entrado en Bogotá fue muy importante para mí, poco a poco voy entrando en competencia y la idea es aportar en lo que el cuerpo técnico necesita, quiero ser goleador con el Cali. Dinenno es un jugador de estar más en punta y aguantar el balón. En la parte de arriba hay una buena competencia porque contamos con delanteros muy importantes”, dijo Mercado.



Este miércoles, al final de la práctica matutina, fue presentado oficialmente a los medios por parte del vicepresidente Marco Caicedo el volante de armado argentino Agustín Palavecino, quien por no contar aún con la visa de trabajo no puede ser de la partida frente al Tolima.



Pusineri señaló que “todos los compromisos para mi tienen un grado de importancia alta, recién esto comienza, pero el juego de este jueves va a ser duro, aguerrido; Tolima viene con un proceso de varios meses de consolidación, que ha logrado un título, peleó otro y va a jugar Copa Libertadores, es un equipo competitivo, pero nosotros queremos estar a la altura y si volvemos a repetir la intensidad y verticalidad que tuvimos frente a La Equidad vamos a hacer un partido muy importante”.



Tolima es quinto con 6 puntos en tres partidos, mientras que el local suma 5 unidades en cuatro salidas y ocupa la décima casilla.



Deportivo Cali ofrece una promoción para sus hinchas y es que quienes compren la boleta del partido con Tolima en taquilla tendrán un descuento del 50% para los tiquetes del choque de la próxima jornada ante Unión Magdalena, el martes 19 de febrero.

Alineaciones probables

Deportivo Cali: Camilo Vargas; Juan Camilo Angulo, Danny Rosero, Richard Rentería, Darwin Andrade; Andrés Colorado, Matías Cabrera, Deiber Caicedo, John Édison Mosquera; Féiver Mercado y Juan Ignacio Dinenno.



D.T.: Lucas Pusineri



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)



Hora: 7:30 p.m.



Árbitro: Gustavo Murillo (Chocó)



Transmite: WIN Sports



Marco Antonio Garcés

Corresponsal de Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces