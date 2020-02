En Cali no se consuelan con ganar el clásico: los reclamos de Arias

Alfredo Arias se ha mostrado con una buena dosis de autocrítica. Este sábado aceptó que lo importante fueron los tres puntos, pero aún quedan detalles por corregir para llegar a lo que pretende con el Deportivo Cali. Tras ganar el clásico 2-1 sobre América, el charrúa quiere más.



El entrenador afirmó que “temía que entre la pérdida de tiempo y otras cosas, porque el rival había quedado con dos menos, queríamos que la ansiedad no nos hiciera tomar caminos equivocados, algunas veces pasó, tratar de ir por las bandas, agrandar la cancha, mover la pelota y luego sí llegar al medio, porque si íbamos a tirar pelotas desde nuestro arco no le íbamos a crear problemas a una defensa alta. Lo de Lizarazo fue tratar de dar más juego allí, feliz porque esta bendición y triunfo con jugadores valientes”.



Sobre la idea con la presencia del lateral Harold Gómez en la mitad de la cancha expresó: “Harold entró en el segundo tiempo del último partido y nos dio mucha solidez en el mediocampo y seguridad en el trato de pelota, necesitábamos en este partido, por algunas ausencias que podíamos tener, controlar el mediocampo muy fuerte que tiene el América, con jugadores que hacen las dos tareas: defienden y atacan. Un jugador como Colorado para hacerle la superioridad numérica a esos dos puntas, las primeras cuatro jugadas tiramos tres ‘corners’ tuvimos el dominio del juego y el control, en el segundo tiempo no tuvimos mucha presión, América manejó más el partido”.



Complementó que “nunca la táctica del fútbol es individual, siempre hay algo colectivo, había planificado que Harold por un lado controlara a Sierra y luego acompañara a su lateral, igual con Roa, pero necesitamos que los delanteros respalden ese movimiento. El cambio de Harold no era porque estuviera jugando mal, sino porque yo pensaba que el equipo necesitaba otra cosa”.



¿Le faltó más control? “Hubiese deseado controlar más el partido después del primer gol, no liquidaos con otro y a partir de allí América controló e hizo que creciera, nos volvimos imprecisos, un gol a favor que te podría servir para agrandar la cancha, fue al revés, siendo un partido parejo, me parece que nosotros merecíamos ganar, pero no queda ninguna duda que tenemos que mejorar, este juego si alguien piensa que el fútbol se juega con los pies, está muy equivocado, se juega con la cabeza”.



El Cali siempre se vio lanzado al ataque, ¿cómo planificó la semana? “No liquidamos cuando tuvimos antes opciones para el segundo, América es muy buen rival, con grandes jugadores y muy bien dirigido. Necesitábamos no dejarlos jugar desde sus zagueros. A cada jugador de ellos le pusimos marca, salió bien por momentos al principio, pero luego, inconscientemente, empezamos a replegar las líneas, nosotros tal vez por la amplitud de la cancha nos tiramos para atrás y le facilitamos las cosas al América, con la entrada de Arroyo por Gómez cambiamos el esquema. En una jugada aislada América nos convierte por la calidad de los jugadores, luego equilibramos y merecíamos ganar”.



¿Por qué primero Arroyo que Déiber? La elección pasa por algo técnico o táctico, lo que necesitaba era piernas y sacrificio, Arroyo tiene eso, mientras pudo lo hizo bien y le permitió a Palavecino ir a la banda”.



