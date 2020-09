David González quedó tranquilo con el Cali en su regreso a la Liga

En el apartado de jugadores destacados del Deportivo Cali en su regreso a la Liga Betplay 2020, tuvo un lugar especial el arquero David González, quien estuvo concentrado en varias de las acciones que generó Millonarios, en un partido interesante realizado en Palmaseca.



Cali volverá a escena el martes 22 de septiembre (7:30 p.m.) visita al Cúcuta en Armenia, teniendo en cuenta que el equipo ‘motilón’ presenta una deuda con la Alcaldía por el arriendo del Estadio General Santander y no le fue prestado el escenario.

González estuvo a la altura de las circunstancias, como lo han hecho hasta ahora Álvaro Montero y Sebastián Viera. Sobre ese aspecto señaló que “siempre dije durante gran parte de la cuarentena cuando se me preguntó que iba a ser en gran parte mental el rendimiento de los arqueros, siempre se especuló que no podíamos hacer el trabajo tan específico, que los jugadores de pronto tenían más posibilidades así fuera contra una pared y que los arqueros necesitaban más estar cayendo, tuvimos tiempo para trabajar en ciertas cosas, que en el protocolo nos dejaran hacer algún tipo de trabajo, tener el entrenador allí hizo una diferencia, allí ganamos un poquito de tiempo con respecto a los jugadores solo hicieron actividades meramente físicas y no hicieron nada grupal. Lo mental es lo más importante, pero sabía que todos estábamos en el mismo barco, las situaciones del partido se van desarrollando así, uno sabe que si en un juego en la primera bola hace una buena atajada, ya la parte mental lo lleva a hacer un buen partido”.



En cuanto a cómo vivió desde atrás la diferencia entre el primero y el segundo tiempo, sostuvo: “Quedé contento con el trabajo mostrado, incluso estuvimos haciendo algunas comparaciones en datos estadísticos, que no son muy relevantes, pero a veces sirven con respecto al último partido que se jugó aquí en marzo contra Pereira, y los números fueron mucho mejores que en ese partido. Y estamos hablando seis meses después sin haber jugado un partido de 90 minutos, sin haber jugado en una cancha reglamentaria, Eso me deja tranquilo y lo que vengo viendo en los entrenamientos me deja súper tranquilo, pienso que era normal que a lo mejor en el primer partido no se fuera a mostrar lo que hacemos en los entrenamiento, quedo contento, hay que darle crédito a Millonarios, que supo hacer una presión fuerte, intensa, que nos dejó sentir cómodos con la pelota en los pies empezando desde atrás, nos condicionó un poquito”.



La autorreflexión abarcó lo que debe hacerse en la coordinación de la defensa para salir con la pelota en los pies y que la presión del rival no los perjudique: “Es un trabajo muy complejo que necesitaría horas para hablar, hay maneras simples, que es utilizando un hombre libre, es tratar de seguir, en los entrenamientos los realizamos todos los días y nos sale muy bien, se trabaja para hacerlo bajo presión y de pronto en el partido no nos salió muy bien por las cosas que ya manifesté, pero la idea en que en los próximo podamos estar mejor”.



De igual forma, le bajó el tono a las equivocaciones visas frente a Millos y lo que deberían hacer: “Si las desconcentraciones fueran de gusto o que fuera algo muy reiterativo, pero ojo que llevábamos seis meses sin haber jugado un partido oficial, no podemos decir que un error cometido contra Millonarios lo hubiéramos tenido hace seis meses contra Pereira, es como si fuera un torneo distinto, a pesar de que no lo es, pienso que no hay forma de corregirlo, son cosas que pasan, el fútbol es un deporte complejo en el que nunca sabes cuál va a ser la próxima jugada, Millonarios no nos hizo el trabajo cómodo y cuando uno está bajo situaciones de presión el error existe y es algo con que tenemos que aprender a convivir. El error existe y va a existir, nosotros tenemos que tratar de que no pase repetidamente, que cuando pase no sea el mismo error anterior y tener confianza para seguir adelante”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces