‘Dominar un partido sin marcar, no sirve para nada’: Octavio Zambrano

Medellín no pudo con Millonarios en El Campín y volvió a perder tras seis partidos, donde había ganado tres y empatado otros tres. Además, le volvieron a marcar tres goles, llegando a cuatro fechas consecutivas que David González no saca su arco en cero. Datos que no cae muy bien en un equipo que aspira a clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga I-2019.

“Creo que, en el primer tiempo, generamos oportunidades, no las capitalizamos y eso abrió la puerta para que el rival termine cobrándolas, hay que darle crédito a Millonarios que, sin tener varios jugadores habituales, supieron armar un equipo para vencernos. Nosotros dominamos, pero no logramos transformarlo en goles. Dominar un partido sin marcar, no sirve para nada”, remarcó Zambrano en conferencia de prensa.



Los números del ecuatoriano frente al DIM, comienzan a prender alarmas. Ha disputado 41 partidos, donde ganó 15, empató 14 y perdió 12, su equipo marcó 61 goles y le encajaron 52, en 12 juegos pudieron sacar el arco en cero. Números bajos para un rendimiento menor al 50 por ciento.



A pesar de estas cifras, Zambrano está tranquilo con su equipo, “no me preocupa nada, el fútbol es así, de este viaje, contra Cúcuta pienso que, en otras circunstancias, era para ganar tres puntos. Contra Millonarios vinimos a ganar, no nos escondimos, vinimos a proponer, en esa propuesta pienso que pudimos haber logrado más. No sucedió, pero no fue por falta de deseo, nos encontramos con un arquero que sacó varias pelotas al arco. Hay que darle méritos al rival, Millonarios jugó bien y tiene un gran equipo con un gran técnico como (Jorge Luis) Pinto, por eso no me preocupo, el semestre pasado pudimos vencerlos, así es el fútbol”.



Finalmente, habló de Andrés Ricaurte, quien reapareció en el partido, pero tuvo que salir por un problema en su hombro derecho, en varios minutos de juego cuando el marcador iba 2-1, Medellín jugó con un hombre menos, sobre este suceso, Zambrano indicó que “esta lesión en su hombro ya le había sucedido, pasaron los minutos y no tenía la estabilidad, hablé con él y le dije que íbamos a hacer el cambio porque no lo veía bien, pasó mucho tiempo, pero creo que eso no haya incidido en el marcador final”.



A Medellín le restan ocho partidos, de los cuales cuatro son de local, sin contar el clásico pendiente frente a Nacional donde oficiarán como visitantes. Más allá de eso, deberá viajar a Ipiales frente a Pasto, a Barrancabermeja contra Alianza Petrolera y a Ibagué frente al Tolima, los dos primeros rivales directos por un lugar entre los ocho. Camino tedioso para el actual subcampeón colombiano.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín