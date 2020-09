No fue solo corazón: ¿qué hizo Once Caldas para fichar a Dayro Moreno?

El regreso de Dayro Moreno al Once Caldas puede ser catalogado como el gran fichaje del fútbol colombiano para la reanudación de la Liga 2020. El equipo de Manizales anunció su contratación, así como la de Jown Cardona, y tendrá un equipo mucho más competitivo para lograr algo importante de aquí a final de año.



No fue fácil la operación. El club albo empezó las conversaciones con Dayro y lo primero que intentó fue moverle el corazón, plan que no falló, pues Moreno tiene un cariño especial por el equipo en el que empezó su carrera y fue campeón de la Copa Libertadores, hace ya 16 años. Con el sentimiento comprometido, sacó ventaja sobre otros clubes -América de Cali y Peñarol lo llamaron-, ahora el Once tenía que dejar satisfecho el bolsillo del atacante.



Lo primero que ideó Once Caldas fue sacar a la venta una camiseta conmemorativa al fichaje de Dayro, que esperan sea un éxito en ventas y así poder recoger buena parte del dinero que le prometieron para vincular al jugador, en principio, hasta fin de 2020.



Sin embargo, hubo otros detalles en la negociación. “Hemos sido pioneros y hemos arriesgado. Es una cuenta por pagar a futuro para creer en el equipo”, le dijo Tulio Mario Castrillón, presidente del Once, al diario ‘La Patria’.



Así, a Dayro le irán abonando hasta quedar al día y esperarán una renovación de su contrato en 2021. Las empresas Kenworth de la Montaña, Wplay y Colanta también se unieron para que Dayro Moreno en Once Caldas sea una realidad, aunque el club espera que otras marcar también le tiendan una mano.