David González se cansó de las palabras en DIM: ‘A cambiar con hechos’

Tras cuatro derrotas, Deportivo Independiente Medellín deberá sumar una victoria en el clásico antioqueño para escalar posiciones en la Liga II-2019. Sumado a que tendrán un cuerpo técnico encargado, el poderoso deberá reinventarse y mejorar en su fútbol. Uno de los comprometidos a subir el nivel es David González, el arquero referente del rojo espera que el domingo cambie el rumbo deportivo en el equipo.

“Todos los partidos los preparamos con las ganas de ganar, no es un secreto como queremos afrontar este clásico, después de lo que sucedió en el anterior. Como jugadores queremos que los hechos sucedidos esta semana queden en un segundo plano, tenemos el objetivo de hacer el mejor partido y así poder ganar el clásico”, indicó González.



Sobre el estado mental del grupo, el golero expresó que “es algo muy subjetivo, cualquiera puede decir lo primero que se le venga a la cabeza. Yo siento que estamos bien, otro puede decir que la derrota contra Santa Fe no nos hace llegar bien, o la salida del técnico no nos hace bien. Como arquero del equipo y compañero de todos siento los entrenamientos alegres, amenos, tranquilos y con ganas de seguir mejorando”.



Este martes, a la sede deportiva de Llanogrande, hinchas pertenecientes a la barra ‘Rexixtenxia Norte’, estuvieron presentes en la práctica, apoyando a su equipo. Sobre este hecho, David precisó que “ellos siempre han sido muy pacíficos y han venido siempre de manera respetuosa a mostrar sus sentimientos. Son todos hombres del club, que lo quieren desde niños. Estuvieron dándonos una voz de aliento. Para ellos, el clásico es muy especial, quieren hacer una gran fiesta en la tribuna”.



Hablando sobre el momento del equipo en el que no ha logrado buenos resultados, González resaltó que “a mí me gustaría sentarme y que habláramos de fútbol, pero eso nos demoramos media hora o una hora. Eso el hincha no lo entiende, el hincha entiende es de resultados, en estos momentos están en todo su derecho de exigir y de manifestar su descontento. Lo único que queda es cambiar eso con hechos, no con palabras, estamos comprometidos en mejorar y en buscar ganar el partido que viene”.



En cuanto al nuevo director técnico, David aclaró que “eso es trabajo para los directivos y las personas que llegan, se ha sumado un nuevo director deportivo el señor Juan (Bernardo) Valencia y les corresponde a ellos esa función. Si ven que necesitan una opinión de los jugadores y ver cómo nos sentimos a gusto, será bienvenida la pregunta y respuesta. De resto no nos queda bien opinar sobre quién se debe quedar o quién se tiene que ir o quien quiere venir. Debemos respaldar al cuerpo técnico que está, tenemos el clásico y una llave de cuartos de final que nos acercaría a un torneo internacional”.

González tuvo tiempo de opinar sobre la cantidad de jugadores que necesitan los equipos para ser competitivos y criticó a algunos por quejarse de tener nóminas cortas. “Yo siento que aquí en Colombia, no es necesario tener 22 jugadores titulares para afrontar dos torneos. Muchos equipos o entrenadores se quejan de no tener una nómina muy larga, pero siempre terminan poniendo el mismo 11 miércoles, domingo y solo cambia si algún jugador se les lesiona. Nosotros tenemos una nómina muy competitiva, se van a empezar a sumar Dairon Mosquera, Elvis Perlaza que estaban golpeados, Arregui también está recuperado y eso le da un punto de equilibrio al equipo”.

Finalmente, dejó un concepto sobre Nacional, su próximo rival en la Liga que tiene bajas importantes y que no gana desde el clásico contra Medellín. “Debemos aprovechar si no están Alexis Henríquez, Daniel Bocanegra y Daniel Muñoz, si ellos no juegan, Nacional es un equipo distinto. Tenemos cuatro días para buscar una contra táctica que nos funcione el domingo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín