‘Llegar a Atlético Nacional fue algo muy emocionante’: Daniel Muñoz

El anhelo de chico se hizo realidad este viernes cuando Daniel Muñoz fue presentado como nuevo jugador de Atlético Nacional. Los tiempos de Amalfi y luego en Bello, donde seguía en la tribuna a su equipo de alma, con esfuerzo y talento se vieron recompensados para portar la camiseta ‘verdolaga’.



“Cuando supe que Nacional se interesó en mí, te cambia la cabeza. Aunque seguía trabajando entrenando bien, esperando que las cosas se fueran dar. Un poco ansioso y al final se logró dar de la mejor manera”, explicó emocionado Muñoz, quien sabe la responsabilidad que le va a demandar estar en el conjunto dirigido por Juan Carlos Osorio.



Desde ya anhela ese primer partido en el Atanasio, esa cancha que estuvo muchas tardes y noches apoyando, ahora estará del otro lado, siendo protagonista del juego. “Va a ser emocionante jugar ese primer partido en el Atanasio. El ambiente, la gente, saber que antes estuve como hincha en la tribuna y ahora voy a estar en la cancha, saliendo del túnel, vistiendo la camiseta de Nacional, será muy lindo”, destacó.



Dejando de lado el tema emocional, Muñoz confía en explotar sus capacidades de la mano de Juan Carlos Osorio y su cuerpo técnico. “Conozco el tema de la rotación y la ubicación posicional que ha planteado anteriormente el profesor Juan Carlos (Osorio), vengo acá deseoso de jugar y adaptándome a las circunstancias de juego que se puedan presentar”, indicó.



“Comencé como extremo por derecha, poco a poco me fueron retrasando, también he jugado como central en Rionegro. Espero darle todo mi talento al servicio del equipo, soy un jugador técnico, aplicado en el ataque y en defensa, que puedo llegar a gol. Son detalles que poco a poco espero imprimirle al equipo”, agregó.



Sobre la llegada al grupo, declaró que “encontré un grupo muy humilde, muy sencillo, que me recibió con los brazos abiertos. El cuerpo técnico también me recibió muy bien. Ahora queda tomar el mensaje y aplicarlo de la mejor manera”.



Volviendo a lo emocional, cuando ya estaba lista su llegada, con exámenes y llegaba el tema de la firma de su contrato, Muñoz precisó que “llegar a Nacional fue algo emocionante, lloramos en familia, agradecimos a Dios por esta oportunidad. Fue una gran noticia. Es un sueño que tenía desde niño, espero desempeñarme de la mejor manera ahora que estoy en esta gran institución”.



Por ahora, Daniel jugará con la camiseta número 23, aunque en su carrera se ha identificado con el 21, en estos momentos esa dorsal es de Juan Pablo Ramírez. “Con el número que sea, espero destacarme”, apuntó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín