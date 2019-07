Empieza la Liga y así están las apuestas para la primera fecha

Este fin de semana empieza la Liga II-2019 y varios equipos se perfilan como favoritos para ganar en su primer fecha del torneo. Millonarios empieza como local y busca seguir sumando, mientras que Junior, el campeón, recibe a Tolima.

Así están las apuestas para la primera fecha de la Liga:

Millonarios vs. Envigado: el conjunto azul paga 1.5 la victoria en su casa, mientras que la derrota paga ocho veces lo apostado. El empate, por su parte, tiene una cuota de cuatro veces lo apostado.



América de Cali vs. Alianza Petrolera: los americanos pagan 1.6 la victoria, mientras que la derrota en su casa paga siete veces lo apostado. El empate tiene una cuota de cuatro.



Pasto vs. Santa Fe: el subcampeón de la Liga paga 2.3 por la victoria. Santa Fe, por su parte, paga 3.6 si logra ganar en su visita. Si empata, hay una cuota de 3.



Once Caldas vs. Nacional: el cuadro verdolaga paga 2.3 en su victoria en el Palogrande. Si empatan paga tres veces lo apostado. Si pierde Nacional, paga 3.4.



Junior vs. Tolima: uno de los partidos más atractivos paga 3.2 en el empate. Si gana Junior, se paga 2 veces lo apostado. Si gana Tolima, se paga cuatro veces lo apostado.



Bucaramanga vs. Cali: con una couta muy pareja, el empate y la victoria de Cali pagan 3 veces lo apostado. Si Bucaramanga gana, paga 2.6.