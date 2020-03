Sanguinetti debutó con Bucaramanga y con victoria 0-1 sobre Cúcuta

Bucaramanga sacó un buen triunfo contra Cúcuta y este domingo lo superó 0-1 en el clásico del oriente. La séptima fecha de la Liga I-2020 vio el regreso de Guillermo Sanguinetti al fútbol colombiano y enfrentando al equipo del que no salió bien por diferencias con el presidente José Augusto Cadena.

El primer tiempo fue emotivo por lo que hicieron los dos equipos en el campo. El equipo visitante tuvo como eje principal de su ataque a Roger Torres, mientras que Cúcuta aprovechó la explosividad de Andrés ‘Manga’ Escobar.



Torres se movió constantemente entre los volantes y los defensas y desde allí envió milimétricos pases aéreos que no lograron culminar ni Diego Herazo ni Johan Caballero, dos atacantes que tuvieron una buena movilidad.



La mejor muestra de la importancia de Manga y su liderazgo en el contragolpe fue en el cierre del primer tiempo, cuando encaró hacia el centro y remató con potencia enviando el balón al travesaño. A pesar del buen juego, no hubo quien rompiera el empate 0-0, aunque hubo una falta de Steve Makuka sobre Michel Ramos en el área que debió ser sancionada.



En la parte complementaria el ritmo no bajó y los dos equipos tuvieron presencia ofensiva, aunque el desgaste del primer tiempo ya se notaba en algunos jugadores que perdían precisión.



Bucaramanga perdió a Roger Torres por molestias físicas y según lo que mostró en su llegada al banco de suplentes, al que le pegó como signo de impotencia, no parece muy alentador su futuro. También se dio el ingreso de Bernaldo Manzano, una de las últimas incorporaciones del club. Cúcuta también cambió, pues salió Winston Ramírez y entró Hanyer Mosquera.



Fue precisamente esa variante en el equipo motilón la que le dio un pequeño espacio a Brayan Castrillón para enviar un buen centro que Diego Herazo paró con el pecho y luego remató para así celebrar el 0-1.



Bucaramanga no paró ahí y siguió en la búsqueda de un segundo gol que le diera más ventaja en el campo de juego, pero no estuvo fino de cara al arco rival.



Así, el conjunto leopardo continuó con su mejoría y ya suma dos victorias seguidas, mientras que Cúcuta sigue sin ganar en la Liga.