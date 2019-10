Cúcuta pasó por encima de América y está más vivo que nunca: ganó 3-1

En un partido de altísima temperatura, Cúcuta Deportivo venció 3-1 este viernes al América de Cali, en el cierre de la fecha 19 de la Liga II-2019 en el Estadio General Santander, y se ubicó parcialmente octavo con 31 puntos.

Fue un compromiso con mucho ritmo en el primer tiempo, en el que el cuadro local salió a avasallar a los escarlatas para encontrar la ventaja que necesitaba para meterse a los ocho y la encontró, aunque a Alexandre Guimaraes le quedaron preocupaciones, a pesar de tener dos bajas y estar ya clasificado. En el complemento, en cambio, las revoluciones quedaron para el final del encuentro.



Apenas al minuto y medio de haber empezado las acciones el cuadro rojo tuvo dos cabezazos de riesgo en el área de Juan Camilo Chaverra con Medina y Torres.



Pero Cúcuta se fue arriba a los 2, cuando Arled Cadavid sacó mal, la pelota fue recuperada por Jhon Hernández en la mitad de la cancha, la sirvió a Jhonatan Agudelo y éste a Matías Pérez, que la envió al área, y Carmelo Valencia la metió de zurda para el 1-0.



A los 5, Valencia eludió entrando al área a Luis Alejandro Paz, que resbaló y el balón pegó en su mano izquierda, que, por razón natural, estaba apoyada en el piso. El árbitro Edilson Ariza dio penal que cobró con potencia Jhonatan Agudelo por el centro para el 2-0, a los 7 minutos.



América trataba de ir al frente, sin ser ordenado, a través de Matías Pisano, porque Duván Vergara y Jeison Medina no tenían una buena actuación. Sin embargo, Vergara empezó a tener protagonismo y encaró a Chaverra dos veces, pero el arquero rojinegro evitó el descuento.



Juan Diego Nieva también llegó con un remate tibio que quedó en las manos del guardameta ‘motilón’.



A los 43, Cúcuta se agrupó bien en ataque tocando de primera y el balón de Matías Pérez le quedó a Carmelo para conseguir el 3-0 con un potente zurdazo cruzado.



En tiempo de adición, Vergara y Medina se perdieron la posibilidad de anotar para América al fallar sus remates en plena área chica.



Para el complemento, América salió con un poco más de ímpetu, tratando de reducir la diferencia, y la verdad es que merecía por lo menos un gol, solo que Juan Camilo Chaverra lo evitó. Pisano tuvo un balón a los 14 en el área, pero remató mal con derecha. Luego fue Vergara y de nuevo el meta cucuteño se interpuso en el camino a la red.



Juan Pablo Segovia cabeceó rasante y otra vez apareció Chaverra para mandar el balón al tiro de esquina, a los 28.



Sobre 48 se armó un ataque escarlata y Santiago Moreno dejó el esférico en Jeison Medina para que venciera por fin a Chaverra, en el 3-1 definitivo.



En la fecha 20 de la Liga, América recibirá al Pasto el martes 29 de octubre (6:30 p.m.), mientras que Cúcuta visitará al Junior en el Metropolitano, a la misma hora, con la obligación de un triunfo para clasificar, o a la espera de que Medellín pierda con Tolima.



Síntesis Cúcuta 3-1 América



Cúcuta: Juan Camilo Chaverra (7); James Castro (6), David Achucarro (6), Javier López (6), Diego Sánchez (6); Harrinson Mancilla (6), Jhon Hernández (6), Matías Pérez (7), Luis Miranda (6); Jonathan Agudelo (6), Carmelo Valencia (8).



Cambios: Diego Chica (6) por Jhonatan Agudelo (27 ST), Andrés Sarmiento (6) por Matías Pérez (15 ST) y Mateo Cardona (SC) por Luis Miranda 38 (ST).



D.T.: Guillermo Sanguinetti.



América de Cali: Arled Cadavid (4); Juan Pablo Segovia (4), Marlon Torres (4), Juan Pablo Segovia (4), Daniel Quiñones (5); Luis Alejandro Paz (5), Rafael Carrascal (5), Juan Diego Nieva (4), Matías Pisano (6), Duván Vergara (5); Jeison Medina (4).



Cambios: Jefferson Murillo (5) por Juan Pablo Zuluaga (1 ST), Cristian Álvarez (5) por Juan Diego Nieva (17 ST) y Santiago Moreno (5) por Duván Vergara (31 ST).



D.T.: Alexandre Guimaraes.



Goles: 1-0: Carmelo Valencia (2 PT). 2-0: Jhonatan Agudelo (7 PT, de penal). 3-0: Carmelo Valencia (43 PT). 3-1: Jeison Medina (45+3 ST).



Amonestados: Javier López (34 T), David Achucarro (21 ST) por Cúcuta. Juan Pablo Segovia (26 PT) por América.



Expulsados: no hubo.



Partido: Bueno



Figura: Carmelo Valencia (8)



Estadio: General Santander



Asistencia: 15.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Edilson Ariza (5)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces