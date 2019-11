Empieza la guerra: los horarios de la primera fecha de cuadrangulares

Definidos los horarios de la primera jornada de los cuadrangulares de la Liga II-2019, que dejan como el partido estelar a Santa Fe vs. América.



La Dimayor confirmó las horas y fechas de la primera jornada de las finales, que ya tienen todo definido para buscar la estrella de Navidad de este 2019.

CUADRANGULARES SEMIFINALES

FECHA 1



CUADRANGULAR A



9 de noviembre



Atlético Nacional vs Cúcuta Deportivo

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



10 de noviembre



Junior FC vs Deportes Tolima

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: RCN



CUADRANGULAR B



9 de noviembre



Independiente Santa Fe vs América de Cali

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: RCN



10 de noviembre



Alianza Petrolera vs Deportivo Cali

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win Sports