Las palabras de Bonilla sobre Millonarios que prenden las alarmas

Aunque los directivos de Millonarios han señalado que son pocas las probabilidades de contratar más jugadores, excepto alguno más en la defensa si se presenta una buena opción, las palabras de Cristian Bonilla sobre una posible llegada al azul prenden las alarmas.

En diálogo con El Alargue, el guardameta expresó su alegría al ser vinculado con el equipo embajador y la verdad sobre los supuestos acercamientos para unirse al club.

“Millonarios es un equipo grande, un club muy respetado y donde quiere estar cualquiera. Tiene un técnico que estimo mucho como Gamero, quien me puso a debutar en Chicó hace unos añitos entonces siempre va a estar la puerta abierta. Hay personas que quiero muchísimo que están ahí adentro. Han preguntado a diferentes personas cercanas a mí, pero directamente no me he comunicado con nadie. De mi parte siempre está el interés de ir a un equipo como Millonarios, así como se ha hablado de un tema de Bucaramanga, en México", dijo.

A pesar de las dificultades económicas que tiene Millonarios, Bonilla aseguró que llegar a un acuerdo en ese ítem no será un problema, pues ahorita su ambición por jugar es grande.

“El factor dinero no va a ser un problema porque en estos momentos de mi vida estoy pensando en volver a la Selección. Hablan y dicen el tema de mis números porque creen que son altos, puede que sí, puede que no, pero hoy ese no va a ser un factor que me vaya a impedir llegar a un club como Millonarios, estoy totalmente seguro", explicó.

Y es que, según contó, su proyecto es volver a estar en la Selección Colombia y cree que jugar en un club como Millonarios se lo permitiría por la visibilidad que tiene al ser uno de los clubes importantes del país.

“Uno tiene diferentes facetas en la vida. Yo vengo de Arabia Saudita y no nos vamos a decir mentiras: es un país que paga bien. En su momento tomé la decisión de irme por un futuro económico de mi familia y las personas que me rodean. Ahora eso cambió porque acabo de ser papá entonces mi felicidad más grande es mi familia. Quiero visualizarme en la Selección y el factor económico se deja a un lado", contó.

Actualmente, Bonilla está libre, pues terminó su vínculo con La Equidad hace casi un mes, pues desea tener más partidos (en ese equipo alternaba la titularidad con Diego Novoa). A pesar de los tres meses de para, el jugador se ha seguido entrenando con un preparador físico en casa para mantenerse en forma.