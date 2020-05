Medida radical: Deportivo Pasto suspende contratos y para actividades

La crisis económica ha golpeado a los equipos de la Liga colombiana de diversas formas, pro lo cual ruegan por la reactivación del torneo. Sin ebargo, las cosas no avanzan al ritmo que esperan y por eso toman medidas muy radicales.





Es el caso del Deportivo Pasto, que acaba de anunciar cese de actividades y suspensión de contratos, así, nada más.



En un comunicado, el equipo explicó que los salarios quedaron suspendidos desde el Primer de mayo pasado y hasta que sea posible reanudar los entrenamientos, pensando en volver a la competencia. La decisión no implica falta de pagos de necesidades básicas, pues habrá auxilios para vivienda, alimentación y pagos de seguridad social no solo jugadores, sino también de los demás empleados.

El asunto preocupante es que la para definitiva implica que los jugadores no tendrán ya la asesoría de los entrenadores para su entrenamiento y en adelante lo harán por su propia cuenta.



Pasto alega que empleados, si no se juega no hay ingresos y, antes de llegar a una crisis peor, toma esta impopular decisión.



Sin duda que el fallo reciente de un juzgado de Bucaramanga contra las pretensiones de los jugadores de hacer valer sus contratos fue una motivación más para adelantar este nuevo proceso, que ya impulsaron en equipos como Once Caldas y Santa Fe.