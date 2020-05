Tres grandes preocupaciones del Gobierno sobre el regreso del fútbol

El Gobierno colombiano y Dimayor tienen una preocupación común: darle un impulso a la industria del fútbol, estancada tras la suspensión de la Liga Betplay I 2020 por culpa del coronavrus covid-19.

De hecho podría decirse que comparten la necesidad de regresar a puerta cerrada, como parece que ocurrirá en otras ligas del mundo y como única manera de cumplir compromisos de patrocinios y derechos de televisión sin arriesgar a cientos de espectadores.



El presidente Iván Duque finalmente cedió y esa parece ser la manera de retomar la competencia, según confirmó el Ministro de Deporte, Ernesto Lucena: “A puerta abierta sería muy complicado, pero se analiza cómo sería a puerta cerrada”.



Sin embargo, no están del todo de acuerdo sobre la implementación de esa idea, sobre la efectividad del protocolo que presentó Dimayor y que en 66 páginas intenta abordar un alto número de detalles, con la mejor buena intención pero sin una certeza real de que los 25 jugadores y al menos 15 personas adicionales de cuerpo técnico y logística, más los árbitros y el personal del estadio, lograrán estar cien por ciento aislados del virus.



El Ministro Lucena, en declaración a Acord, resume esa preocupación en al menos tres puntos, que le preocupan a él y seguramente al Ministerio de Salud, el cual se tomará unos días antes de enviar sus propias dudas sobre la posibilidad.



El tema sanitario es definitivo, pero también hay otras incertidumbres:

1. Garantías de seguridad



“El fútbol, por ser la industria más grande, tiene consideraciones adicionales. La salud de jugadores y el entorno es fundamental”, decía Lucena, atendiendo órdenes del Presidente: “la salud por encima de todo”.



Y abría la puerta: “Eso no quiere decir que no se pueda compaginar desde ahora la salud y el regreso del deporte”. ¿Cuándo? Literalmente, cuando se pueda.



“No se puede tener afán por llenar intereses particulares, el afán debe ser por proteger a los futbolistas y al entorno en un regreso”.

Lucena enviaba este lunes sus preguntas a Dimayor para enriquecer el protocolo, tal como recientemente lo anunciara el presidente de Millonarios en entrevista con FUTBOLRED. El momento previo, el desarrollo y el postpartido deben estar asegurados.



¿Cómo? Y en 66 páginas todo cabe, los desplazamientos, las concentraciones, las canchas y los regresos a casa, todo está incluido. Pero el Gobierno entiende que las pruebas de covid-19 que se harán son las básicas, que incluyen toma de temperatura y revisión general, pues no hay logística para hacerlas a profundidad y a gran escala, un dolor de cabeza para todo el país en la emergencia. ¿Cómo garantizar que ninguno, absolutamente ninguno, tenga contacto con un paciente infectado en sus residencias, en los sitios públicos que frecuente, en un pasillo o una sala de espera? No hay certezas. Y eso lo saben todos. Tendrá mucho peso la habilidad de negociación de los jefes del fútbol...

¿Qué hacen en el resto del mundo?





Ante la incertidumbre, la mejor opción, para Mindeporte, sería mirarse en otros espejos, aprender de otras experiencias, no ser la primera Liga en regresar sino ver antes que contingencias se presentan sobre el terreno y entonces sí dar el paso.



“El deporte debe tomarse de manera integral, hay que mirar lo que pasa en el mundo y en Latinoamérica”, dijo Lucena.



Y ojo al anuncio: “Esperamos reunirnos con el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, y esperamos tener reuniones con jefes y ministros de deporte para entonces sí montar la estrategia de reapertura del fútbol”, dijo. Reuniones a distancia, argumentos sólidos, pruebas y más pruebas. ‘Se les tiene, pero se les demora’, dirían por ahí…



El asunto económico



Otro asunto que está en el radar del Gobierno, aunque no guste mucho en Dimayor que alguien se quiera involucrar en sus cuentas, es cómo pagar el tan exhaustivo protocolo que se presentó.



“Se discutirá, pero se debe garantizar de dónde saldrán esos recursos porque el Gobierno no podría entrar a hacer aportes en la aplicación del protocolo”, dijo Lucena. Esa preocupación la comparte la asociación de futbolistas, Acolfutpro, que en las últimas horas pidió claridad sobre el tema. Si estaban pensando que habría dinero público para la recuperación, esa puerta, al menos por ahora, sigue cerrada.



Lo que no podrá pasar, bajo ninguna circunstancia, es que a los trabajadores se les traslade el costo de la crisis: “La estabilidad financiera de los clubes es importante para todos, deben procurar por los salarios de jugadores y su persona administrativo, deben tener una sostenibilidad por una industria de la que dependen muchas personas”, concluyó el Ministro.



Mensaje para quienes alegan que no pueden pagar salarios, que los acuerdos son obligatorios y para la supervivencia, que se van a quebrar: los ojos del Ministerio del Trabajo están abiertos y el regreso, cuando sea que ocurra, no será a cualquier precio.