¿Qué decide Dimayor en reunión virtual de este jueves? Agitada agenda

Una amplia discusión se dará este jueves en el seno de la Dimayor, en reunión virtual, tras la autorización del Gobierno nacional para retomar los entrenamientos el 8 de junio y, si todo va bien, retomar la Liga Betplay en agosto.

En la agenda, una realidad apabullante: habría que jugar una auténtica maratón de partidos, con juegos casi diariamente y descansos apenas rayando en las 72 horas reclamentarias.



Son 12 fechas del todos contra todos y 6 llaves siguientes, más la final, con partidos de ida y vuelta, lo que falta por jugarse del primer torneo. Por eso se analizaría la opción de un solo juego, como ocurrirá por ejemplo en el regreso de la Champions League, aprovechando que no habrá público durante lo que queda del 2020, según anunció el Ministerio del Deporte, lo cual restará importancia a la condición de local.



Pero no es el único tema. Los presidentes de los 20 clubes decidirán también temas trascendentales como la posibilidad de jugar solo un torneo en este caótico año, como consecuencia de lo apretado de las fechas, y en qué ciudad o ciudades se harían los partidos. Vale recordar que el propio Gobierno nacional había sugerido la opción de concentrar equipos y partidos en pocas ciudades, poniendo como ejemplo el Eje Cafetero, que tiene infraestructura y servicios de salud requeridos.



Además de la Liga, se tendrá que discutir qué pasa con la Copa Colombia y la Liga femenina, que según el Ministro Ernesto Lucena se jugaría en el mes de septiembre.



Por si faltaran asuntos definitivos, se estudiará el futuro de las copas internacionales, que por ahora no tienen fecha de regreso, así como la Eliminatoria a Qatar 2022, la cual, según Conmebol, comenzará en septiembre, aunque muchos calculan que, por el avance de la pandemia en la mayoría de países de la región, tendría que ser de nuevo aplazada. Sin una decisión final por ahora, hay que contemplar esas pausas de casi dos semanas, lo que congestionaría más el calendario nacional.