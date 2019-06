La sinceridad de Bacca: ¿Existe la posibilidad de volver a Junior?

Carlos Bacca disfruta de su familia, que recientemente creció con el nacimiento de su último hijo, y de unos días de descanso en las playas de Mallorca.



Muchas especulaciones se dan cuando finaliza la temporada europea y uno de ellos, aunque sin mucha fuerza en Colombia, fue la posibilidad de repatriar al delantero que actualmente juega en el Villarreal.



Pero en la cabeza de Bacca no está la posibilidad, por el momento, de volver a Colombia, pues, según contó en diálogo con la ‘Cadena Ser’, el entrenador del submarino amarillo, Javier Calleja, cuenta con él.

“Tuve la oportunidad de hablar con el entrenador en el último partido, contra Getafe. Me comentó que quería contar conmigo para la otra temporada y yo me comprometí con él; en ningún momento el Villareal me ha dicho algo que sea diferente desde aquel día. Mi familia está contenta, yo estoy feliz aquí y voy a seguir trabajando acá”, dijo sin titubeos.



Sobre la oportunidad para volver al Junior, Carlos Arturo señaló que no ha hablado con los directivos del equipo y que él solo piensa en continuar en España.



“El día que no me vea en las mejores condiciones para representar a mi país y dar mi mejor nivel en Europa en lo más alto como es la Liga española, seguramente que mi prioridad será mirar otras opciones y la primera va a ser Junior. No he hablado con ningún directivo ni con el presidente de Junior, con nadie. Han salido informaciones que son todas mentiras, que ilusionan a la hinchada de Junior, porque saben del amor que tengo por el club y lo hincha que soy, pero no he hablado con nadie, la prioridad ahora mismo es el Villarreal, disfrutar de las vacaciones, dar el máximo en la pretemporada para estar en las mejores condiciones. Mi pensamiento ahora mismo no es Junior, sí está como hincha, estoy feliz por el título, pero mi prioridad ahora mismo es el Villarreal, cuando tenga la oportunidad de ir a Junior, seré el primero que le diré a la gente”, relató.

Con tres años más de contrato en Villarreal, club al que llegó con una baja salarial para estar entre un equipo reconocido de España, Bacca reconoció porqué nunca fue a China.



“La prioridad nunca ha sido el dinero. Si hubiera sido así me hubiera ido a China que tenía una locura de oferta, cinco o seis veces más de lo que ganaba aquí o en Milan. Donde mi familia esté feliz yo voy a dar mi mayor rendimiento”, dijo.



Sobre su ausencia en la Copa América, el delantero expresó que sí habló con el técnico Carlos Queiroz y que él lo tiene en el radar para el futuro.



“Tenía la ilusión y las ganas de estar porque me he preparado siempre. No tomo las decisiones yo, las ha tomado el entrenador y tuve la oportunidad de hablar con él. Les deseo lo mejor a los amigos que tengo ahí y gracias a Dios lo han hecho muy bien”, contó.