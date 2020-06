Lo confirmó Tulio Gómez: se barajan 3 opciones para el DT de América

América de Cali confirmó que después de analizar diez hojas de vida, solo quedan tres candidatos para llegar a la dirección técnica de la institución, y que su nombre se conocerá esta misma semana. De igual forma, expresó por qué no hicieron uso de la opción de compra de Matías Pisano, jugador con el que queda una evidente molestia por las declaraciones que entregó recientemente por aspectos internos.



En charla exclusiva con FUTBOLRED, su máximo accionista, Tulio Gómez señaló que está entre el colombiano César Torres, el argentino Juan Cruz Real y el español Ángel López.



“Tenemos tres candidatos y eso lo solucionaremos en el Comité Deportivo la otra semana, no sabemos qué día. De César Torres, Juan Cruz Real y Ángel López no sale”.

De ellos, el único que se encuentra en la ciudad es Torres, puesto que pasa la cuarentena con su familia. Desde aquí dirige los entrenamientos virtuales de Alianza Petrolera, que está a la expectativa de lo que pueda pasar. “César es hincha del América y es amigo mío, muy querido. Ese muchacho será técnico de América mañana o en un futuro, me encanta y es hincha del equipo”,, adujo Gómez.



¿Qué le dice el corazón? (Risas) “Hay que mirar, hay que analizarlo todo. Tenemos que ser fríos y analíticos. Tenemos que traer al América un técnico bueno, que no sea muy cara ni muy barato, término medio”.



Sobre las versiones de que Cruz Real ya fue escogido como nuevo timonel rojo, dijo que “eso no es cierto, lo elegiremos en el Comité Deportivo. A mí me llaman, pero a nadie le ha dicho nada, teníamos 10 opciones y quedaron tres. Nos metieron a (Martín) Palermo… Tenemos que mirar muchas variables, queremos un técnico que mire las divisiones menores porque esa cantera no la podemos dejar perder, que conozca el fútbol colombiano, que juegue con estilo, que tenga manejo de grupo, como lo mostró Guimaraes”.



¿Le molestaron las declaraciones de Matías Pisano sobre algunos temas internos? “Eran temas que los manejamos nosotros. Uno tiene que ser leal con la empresa donde trabaja, si la empresa le ha pagado bien, le ha dado un campeonato y lo ha sacado del anonimato, uno tiene que ser agradecido. Es como si yo hablara mal de Guimaraes, sabiendo que nos dio un título, yo sería un ingrato, hay unos códigos que se deben respetar”.



Acerca de por qué no se hizo uso de la opción de compra del extremo argentino, que vence el 30 de junio y rondaba los 3.000 dólares, más el salario, afirmó: “Tampoco podemos reventar la chequera para pagarle a un jugador, para América en este momento era impagable. No podemos, esta pandemia desinfló todo”.



En América queda la sensación de que mostró a Pisano en el plano internacional y al final recibió una estocada.



Sobre la continuidad de Michael Rangel, cuya opción de compra vence también el 30 de junio, respondió que “A Rangel le ha ido muy bien en América y a nosotros nos fue muy bien con él, fue goleador del torneo. Allí estamos, tenemos una excelente relación con la familia Char y seguimos entusiasmados con que se quede, todavía faltan unos días”.



Finalmente, se refirió a las conversaciones que adelantan con el central argentino Juan Pablo Segovia, cuyo contrato –que vence en diciembre de 2021– también está suspendido por no haber llegado a un acuerdo en materia salarial: “Es jugador del América, algún acuerdo hacemos, es un excelente jugador y capitán del equipo”.

Repite que a pesar de la salida de algunos jugadores, la nómina que queda es muy competitiva: “Tenemos un equipazo para jugar Copa y torneo nacional. Puesto por puesto: dos arqueros muy buenos (Chaux y Graterol), laterales derechos e izquierdos, centrales (Segovia y Torres), volantes y delanteros, además súmele los canteranos. Hombre por hombre América está bien armado”. Al mismo tiempo, descartó que hayan recibido ofertas por el guardameta Éder Chaux.



El directivo sostuvo que están listos con los protocolos para cuando se confirme la fecha de reiniciode los entrenamientos individuales en la sede de Cascajal, ya que “tenemos un Departamento Médico maravilloso, encabezado por el médico (Germán Alberto) Ochoa, hace rato lo tenemos listo”. Para él, la Liga se reanudaría en la segunda quincena de agosto.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces