‘Un empate de Unión nos motivaría contra Pasto’: Carlos Sierra

El barranquillero Carlos José Sierra ha sido uno de los jugadores con más presencia en la Liga I-2019 y hombre importante en el esquema del América de Cali, tanto para Fernando ‘Pecoso’ Castro en su momento como para Jersson González en la actualidad.



Las pocas veces que no ha estado en la formación titular su ausencia coincidió con resultados adversos. Su estilo de juego dista del de los volantes de marca que solo pegan, y, al contrario, es una buena alternativa para sumarse al ataque con la media distancia o con el golpe de cabeza.



Sierra apenas llegó en diciembre de 2018 y se acopló tan rápido a sus compañeros que hoy es pieza clave, como espera que suceda el próximo sábado (6:00 p.m.) enfrentando a Pasto en el Pascual Guerrero, con la obligación de un triunfo, y que antes Unión Magdalena le saque un buen resultado a Millonarios.



Sin embargo, reconoce que al frente tendrán un rival que vino de menos a más, que ha sido gran protagonista en el cuadrangular A. “Pasto es un equipo muy fuerte, con jugadores en un buen momento y tenemos que estar muy atentos de cada vez que ataquemos para lograr los goles que nos den la victoria”, señaló el jugador escarlata.



Reconoce que ha hecho una buena pareja con Luis Alejandro Paz, con quien sigue trabajando fuerte para tener un buen posicionamiento en la cancha. Acerca de si le ha faltado intentar más en el remate de media distancia como uno de sus argumentos, dijo que “la mayoría de la gente me lo dice, pero creo que hay que esperar el momento preciso para hacerlo y no me ha quedado la posibilidad constantemente, obviamente sí tengo muchas ganas de sacar ese remate y mostrar que puedo marcar goles de media distancia, pero hay que esperar el momento exacto para hacerlo en bien del equipo y no la individual”.



El hecho de que jueguen frente a Pasto a continuación del partido de Unión Magdalena-Millonarios es para Sierra es una ventaja: “No hay duda que sí, y nos daría la motivación para ir por ese resultado porque eso es lo que está esperando el equipo, tener esa opción en la última jornada. Si se da ese empate en Santa Marta vamos a dar la vida por el resultado acá”.



De otro lado, Yesus Cabrera presentó un golpe en el tobillo, pero seguramente no lo dejará por fuera del partido frente a los nariñenses. Jersson espera contar con todos los titulares que ha venido empleando en el cuadrangular.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces