El campeón que estuvo en la órbita de Millonarios y prefirió otro club

Millonarios intenta fortalecer su nómina para 2020 pero en las últimas horas ha ido perdiendo candidatos.

Aunque el técnico Alberto Gamero tendría en su carpeta a Sebastián Hernández, a quien dirigió en Junior, el creativo no respondió al mensaje y ya fue presentado por su nuevo club.



Se trata del Once Caldas, que le abrió las puertas en 2009, y ahora ha decidido recuperarlo.



"Gracias a Dios por permitirme hacer parte del proyecto Once Caldas 2020, es uno de los que mejor fútbol juega en Colombia, mereció un poco y espero poder aportar mi talento", dijo el jugador, de 33 años.

