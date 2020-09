Apasionante: Goles para todos los gustos, Cúcuta y Cali empataron 3-3

Deportivo Cali ganaba con comodidad, e incluso podría haberlo hecho con una mayor diferencia a favor, pero terminó cediendo un empate 3-3 este martes como visitante con Cúcuta, en el Estadio Centenario, de Armenia, en partido de la novena fecha, con lo que continúa por fuera de los ocho primeros de la Liga Betplay 2020.



El elenco vallecaucano puso las condiciones en el primer tiempo, especialmente por el costado izquierdo que ocupaba constantemente Deiber Caicedo para desequilibrar en el mano con su habilidad, pero en el complemento bajó la guardia y permitió que los ‘motilones’ se envalentonaran para rescatar un punto. A eso se suma que Ángelo Rodríguez desperdició un penalti que podría haber sido la puntilla, cuando el resultado iba 1-3.



De nuevo los errores defensivos pasaron cuenta de cobro y Cúcuta aprovechó la expulsión de Andrés Colorado a partir del minuto 22 del complemento para equiparar el dominio del juego, con cambios que le dieron mejor orden atrás y llevado de la mano por el talentoso Hernán Burbano. Cali, otra vez, se vio sin potencia para asegurar el marcador en las ocasiones que produjo.



Kevin Velasco intentó con un remate por la derecha y el balón se fue desviado, a los 15. Pero Cúcuta pegó primero a los 17, cuando se acercó en una jugada de laboratorio: Sánchez la metió de zurda al área, Rodríguez cabeceó al centro, el balón quedó flotando, y cayéndose, José Orlando Pérez la empujó al arco para el 1-0.



Cali volvió a aproximarse por la izquierda, pero Deiber no alcanzó a rematar. Sobre 25, Juan Camilo Angulo levantó un cobro desde la mitad hacia la derecha, Menosse cabeceó por encima de su marcador y la dejó en el arco para Richard Rentería, quien barriéndose al piso derrotó a Chaverra para el 1-1.



Ramos penetró por la derecha a los 31, pero el balón sobrepasó la última línea. Aunque fue Cali el que se puso arriba a los 33 luego que Palavecino habilitara a Deiber, este le hizo una finta a Pérez, centró y Kevin Velasco la clavó de zurda al palo ídem para el 1-2.



Menosse volvió al ataque y con un cabezazo exigió a Chaverra, quien se quedó con el esférico. David González evitó que Michell Ramos convirtiera el empate con una estupenda estirada ante un bonito cabezazo en el tiempo de adición.



La superioridad del conjunto verdiblanco al primer minuto del complemento, luego que saliera en una jugada por la derecha, Angulo buscó el área chica y allí Palavecino se batió en un cabezazo rastrero para superar a Chaverra en el 1-3.



En el minuto 7, Angulo obró un tiro libre que pasó cerca del vertical izquierdo. Velasco también llegó a los 9 con un disparo por encima del horizontal.



Cúcuta reclamó una falta de Angulo sobre Voletich a los 8, que el árbitro Hayder Castro no dio. Pero a los 12, Diego Sánchez derribó a Ángelo Rodríguez en el área, penalti que ejecutó telegrafiado el mismo jugador y Chaverra lo detuvo sobre el poste izquierdo.



Cúcuta recuperó un esférico, Hernán Burbano metió el centro y Voletich, entre Andrade y Rentería, decretó de cabeza el 2-3.



Palavecino tuvo otra aparición en el área rojinegra, aunque tampoco pudo convertir. El volante Andrés Colorado vio la tarjeta roja en Cali al pegarle un puño en la espalda a Peralta, a los 22.



Velasco quiso sorprender con un remate rastrero a los 27, que tocó Chaverra para enviar al tiro de esquina sobre el palo derecho.



En una falta por izquierda, Juan Camilo derribó a Voletich en el área, penalti que cobró Matías Rodríguez por el centro del arco y marcó el empate 3-3 co que saldó el compromiso.



Cali esperaba ganar para sumar 15 puntos y desalojar al América de la octava casilla del certamen, pero no lo consiguió.



En la décima jornada de la Liga, Cali recibirá el domingo 27 de septiembre (4:00 p.m.) a Alianza Petrolera, en tanto que el Cúcuta visitará ese mismo día (2:00 p.m.) al Boyacá Chicó.



Síntesis:



Cúcuta 3-3 Cali



Cúcuta: Juan Camilo Chaverra (8); Winston Ramírez (5), José Orlando Pérez (6), Cristian Valencia (5), Diego Sánchez (6), Juan Carlos Caicedo (5); Jean Pineda (6), Matías Rodríguez (6), Juan Pablo Marín (5); Michell Ramos (5); Agustín Vuletich (6).



Cambios: Hernán Burbano (7) por Michel Ramos (10 ST), Auli Oliveros (6) por Marín (14 ST), Hanyer Mosquera (6) por Juan Caicedo (16 ST), Gilberto García (6) por Matías Rodriguez (16 ST)y Diego Peralta por José Pérez (16 ST).



DT: Jorge Artigas.



Deportivo Cali: David González (6); Juan Camilo Angulo (5); Hernán Menosse (7), Richard Rentería (6), Darwin Andrade (6); Juan Daniel Roa (5), Andrés Colorado (SC), Agustín Palavecino (7), Deiber Caicedo (7), Kevin Angulo (7); Ángelo Rodríguez (6).



Cambios: Jhojan Valencia (6) por Roa (1 ST), Andrés Balanta (6) por Kevin Caicedo (33 ST), José Enamorado por Deiber Caicedo (33 ST), Jesús Arrieta (SC) por Ángelo Rodríguez (41 ST).



DT: Alfredo Arias.



Goles:



1-0: José Orlando Pérez (17 PT). 1-1: Richard Rentería (25 PT). 1-2: Kevin Velasco (33 PT). 1-3. Agustín Palavecino (1 ST, de cabeza). 2-3: Agustín Voletich (15 ST, de cabeza). 3-3: Matías Rodríguez (30 ST, de penalti).



Amonestados: José Orlando Pérez (15 PT), Cristian Valencia (39 ST) por Cúcuta. Agustín Palavecino (21 PT), Hernán Menosse (36 PT), Juan Daniel Roa (39 PT), Andrés Colorado (42 PT), Darwin Andrade (43 ST) por Cali.



Expulsado: Andrés Colorado (22 T).



Partido: Regular



Figura: Juan Camilo Chaverra (8).



Estadio: Centenario (Armenia)



Asistencia: Sin público



Árbitro: Hayder Castro (6)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces