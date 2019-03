Cali volvió a ganar de visitante luego de 5 meses: 0-3 sobre Patriotas

Deportivo Cali goleó en su visita a Tunja y ganó por 0-3 a Patriotas, en La Independencia. Por el partido adelantado de la fecha 13 en la Liga I-2019, el conjunto azucarero cortó una mala racha de cinco meses sin conocer la victoria fuera de casa. Juan Dinenno, con dos tantos, y Christian Rivera fueron los autores de los goles.

En un partido muy silencioso en temas de llegadas, el primer tiempo tuvo un factor determinante que pudo cambiar el partido. Daniel Mantilla recibió un pase filtrado y Danny Rosero lo empujó sacando el codo haciendo que el jugador de Patriotas se estrellara contra Camilo Vargas. La jugada era penal para los de Tunja, pero el juez pitó una falta a favor de los azucareros.



Dinenno intentaba por parte de los vallecaucanos, mientras que Brayan Fernández era el jugador determinante en el campo de Cali, pero Camilo Vargas y Éder Chaux, guardametas, respondían de gran manera.



La segunda mitad fue toda del Deportivo Cali, que aprovechó los espacios que dejó el conjunto boyacénse y llegaba con peligro al arco de Chaux. Sin embargo, al 52, un remate desde afuera de Rivera pudo vencer al portero de Patriotas, que significó el 0-1 del encuentro.



Los de Tunja reaccionaron, pero Camilo Vargas tuvo una gran noche, nuevamente, y dejó atajadas importantes para mantener su arco en cero. Brayan Fernández, con varios remates, no podía abrir el arco rival en La Independencia.



Al minuto 78 llegó un polémico penal para Cali, que Juan Dinenno tranquilamente puso el segundo gol del partido y amplió la ventaja para los azucareros.



Al argentino no le bastó volvió a anotar al minuto 82, tras un remate desde afuera del arco, que quedó incrustada en el ángulo de Chaux, quien no alcanzó el esférico y vio como entraba el tercer y último gol del partido.



Con estos tres puntos, Cali llegó a 16 unidades y es cuarto. Este domingo jugará contra Tolima, por el partido de la fecha 9.