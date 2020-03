Postura de Cali por suspensión de Liga y la polémica TV internacional

En estos días el coronavirus ha sido el tema mundial por la suspensión y posibilidad de cancelación de certámenes de todo tipo. El deporte no podía ser ajeno y menos en Colombia, que este año tenía en la agenda múltiples competencias, varias de ellos de fútbol.

La Liga I-2020, que este fin de semana debía disputar su novena fecha, quedó aplazada hasta nueva orden, mientras el Gobierno nacional y la Dimayor analizan cómo avanza el Covid 19 en el país.



FUTBOLRED habló con Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali, para que entregara su versión sobre este tema y el de los derechos de transmisión internacional.

Sobre la suspensión hasta nueva orden del campeonato, que inicialmente era a puerta cerrada, expresó: “Estoy totalmente de acuerdo con una medida que había que tomar, porque se está avecinando una pandemia sin precedentes en la historia de la humanidad y los países que no tomaron las medidas pertinentes se han visto con muchos problemas de salud y económicos, por lo tanto, es responsabilidad de toda la sociedad, no solo del fútbol. Creo que viene de parte del Gobierno y me parece atinada, hay que tomar algunas medidas con respecto al impacto. El presidente de la Dimayor anunció algunas determinaciones que hemos venido pensando para tratar de mitigar este impacto en lo mínimo en cuanto a los derechos adquiridos que pueden haber tenido, por ejemplo, los abonados, en el caso nuestro los socios, que tienen boleta, los dueños de las suites, y el impacto negativo económico que puedan tener los equipos por no poder contar con el flujo de ingreso por taquilla. Como todo en la vida, uno tiene que adaptarse a las circunstancias”.



En cuanto a lo que se ha hecho en el club, sostuvo que “estamos tratando de concientizar con las medidas que recomiendan los organismos de salud, el lavado de las manos, a los primeros síntomas que se sientan ir a un centro de salud, aislarse de las personas, estamos promoviendo no saludar con las manos ni con beso, que es algo muy cultural nuestro. Cada uno tiene que tomar conciencia”.



Sobre el efecto negativo de suspender el fútbol, dijo que “sí, el presidente Vélez tenía una propuesta muy sensata para mitigar el impacto económico de los equipos, que de alguna manera van a resarcir ese hueco en el bolsillo que vamos a tener los equipos por no tener los estadios abiertos. Creo que está bien orientado para que este problema impacte lo menos posible al fútbol colombiano”.

Sin embargo, se refirió a otro tema que ha sido polémico, el de los derechos de transmisión internacional: “Ese fue el único punto que se trató el jueves en la Dimayor, todo el tiempo de la Asamblea en eso. Llegaron los presidentes de los dos fondos privados de inversión, que son los que están adquiriendo los derechos de televisión, nos explicaron cronológicamente cómo había sido el desarrollo de ese negocio, cómo había evolucionado y cambiado de acuerdo con esa circunstancia especialmente desde el punto de legal, cómo habían conceptualizado un nuevo modelo, de acuerdo a la oportunidad que se presenta para poder comercializar el fútbol internacionalmente, explicaron, respondieron todas las preguntas, las inquietudes, después se retiraron y hubo un debate con mucha altura que lo vivimos todos los presidentes. Quedé muy contento porque esta es mi quinta Asamblea, personalmente quedé muy contento porque se presidió un debate con altura, con sensibilidad, con dignidad y con ideas propositivas, que fue lo más importante, una voluntad y unas ganas de que todos estemos unidos para sacar el fútbol adelante”.



Caicedo destaca que entre las decisiones más importantes está que los grupos Prudent y Optima tienen 100 días para terminar de evacuar cuatro puntos fundamentales, que están allí todavía en la parte de diseño y arquitectura jurídica del negocio, los temas legales que se pueden evacuar, y 100 días también para aparecer con el dinero una vez evacúen el tema jurídico. Ese dinero es el anticipo que garantizaría la firma del contrato para seguir adelante, la idea de ellos es tener una plataforma digital con un portafolio de servicios para poder comercializar los derechos del fútbol colombiano internacionalmente”.



También explicó por qué se ha venido dilatando la firma del contrato: “En esencia, el negocio ha venido cambiando en su forma inicial, puesto que es un negocio grande y estructurar un negocio de esta magnitud en el camino se fueron encontrando con circunstancias cambiantes, qué pensamos la mayoría de los presidentes y por qué tomamos la decisión de seguir, porque ese dinero de derechos de transmisión internacional no existe, no hay alternativas, no hay opciones de ese tipo sobre la mesa, no hay ofertas no oferentes. Incluso, en ligas tan importantes como la brasileña que no tiene un ente regulatorio como si tiene Colombia la Dimayor; en Argentina no han logrado comercializar, y aquí por la estructura que tiene el fútbol con la Dimayor como ente privado regulatorio te permite poder avanzar en un negocio que le va a generar ingresos al fútbol colombiano”

Agregó que “sí, claro, las situaciones han cambiado y un poco la queja que habían puesto sobre el dedo en la llaga muchos presidentes sobre el por qué habían cambiado las condiciones sobre lo que inicialmente se había planteado, allí es donde los presidentes de los fondos vinieron a explicar por qué las circunstancias han cambiado, pero que el negocio sigue, van a poner la plata del anticipo, y la oportunidad está allí. Ahora, hay que desarrollarlo, ellos están diciendo ‘nosotros creemos en este negocio’, si no, no pusiéramos la plata por delante, si no, no estuviéramos invirtiendo nuestro dinero y nuestro para comprar la plataforma, para montar toda una estructura y desarrollar el negocio, entonces, ¿qué tenemos nosotros para perder?, nada a estas alturas, todo para ganar; van a dar una plata por anticipado, van a poner todo su dinero para desarrollar una plataforma digital y poder desarrollar un modelo económico que le rinda frutos, por supuesto al fondo y la Dimayor también. La situación en este momento es que no tenemos nada para perder, todo para ganar, la oportunidad de generar unos recursos que no existían y como está en este momento planteado, los fondos tienen 100 días para mitigar cuatro puntos legales y aparecer con el dinero para el anticipo”.



¿Cuál es el valor definitivo del contrato? “La cifra que se está manejando son 60 millones de dólares, que sería lo que anticiparían por derechos de transmisión internacional, ellos pondrían toda la plata para montar toda la estructura y sacar ese negocio adelante con un portafolio de servicios y plataformas digitales”.



En cuanto a si todos los presidentes quedaron satisfechos al final de esta Asamblea, dijo que “pienso que la cara del santo hace el milagro, los señores dieron la cara, explicaron y respondieron abiertamente a todos los cuestionamientos y preguntas que hubo. Se tomaron dos decisiones, seguir adelante y darles los 100 días para poder fructificar el tema jurídico y poder cerrar el contrato y que aparezcan con el dinero, se tomó la determinación de hacer un acompañamiento al proceso, que en este caso va a ser IMG, nos van a dar un aval acerca de la validez del modelo desde el punto de vista comercial y jurídico, y se está contratando una firma de abogados que va a cerciorarse que toda la validez y la transparencia del proceso, en esas dos decisiones se avanzó un poquito y con eso los presidentes quedamos tranquilos de que el negocio está vivo y que puede salir adelante”.

De igual forma, reveló en qué forma se beneficia el fútbol nacional: “Los 60 millones de dólares es el dinero que ellos ponen para poder adquirir los derechos de transmisión internacional a 10 años, la Dimayor queda con el 50% del negocio, en los rendimientos y utilidades que genera en la vigencia del contrato, así que ellos confían tanto en el modelo que en sus proyecciones está que van a generar recursos para poder cubrir, recuperar el dinero que están poniendo por anticipado, generar suficientes recursos para que sea una contabilidad alta para ellos y por supuesto para la Dimayor también. Como todo en la vida, hay que presentarlo, ejecutarlo, desarrollarlo, seguramente las proyecciones de ellos es que para el segundo y tercer año ya estén generando recursos importantes”.



La transmisión sería para el mundo entero, aunque Caicedo señaló que no conoce más detalles. “Ellos nos contaron por encima cómo es el modelo, la televisión cerrada ya es una especie en vía de extinción, ahora los jóvenes todo lo quieren hacer mediante plataformas digitales y esto va a ser según lo que quieran ver, es un poquito utilizar la tecnología para poderles ofrecer el servicio. Los jóvenes buscan también acceder a merchandising, a todo un portafolio de servicios al torno al fútbol con una plataforma digital, es una temática avanzada en el mundo digital. En la medida en que el fútbol cuente con recursos podremos invertir en mejorar y cada día tener una Liga más competitiva, probablemente con mayor poder económico para traer figuras y retener figuras, nos va a beneficiar al fútbol en general”.



Finalmente, aprovechó para hablar de la actualidad del Cali: “Por lo menos hemos tenido una temporada invicta, estamos jugando bien, a la hinchada le está gustando el estilo de juego y estamos todavía en la pomada, tenemos que sumar puntos y victorias, a la hinchada le está gustando el trabajo de ‘profe’. Hasta ahora nos ha funcionado, estoy muy contento con él, es un gran ser humano, dentro y fuera de la cancha; un hombre muy estructurado, muy táctico e inteligente en la lectura de los partidos, pragmático y se está viendo reflejado en los resultados, estamos contentos con lo que ha hecho en el equipo”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces