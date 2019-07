Medellín se prepara para el inicio de la Liga y así es su calendario

El fracaso del primer semestre quedó atrás para Deportivo Independiente Medellín. Con nuevo técnico y una base de jugadores experimentados con juveniles que quieren destacarse, el ‘poderoso de la montaña’ tendrá un camino difícil en la Liga II-2019, con 11 partidos en el Atanasio, además de viajar a reductos complicados como Manizales y Palmira, por citar algunos.

Los clásicos antioqueños; en la octava fecha pactado para el domingo 25 de agosto, en el que el ‘rojo’ “visitará” a Nacional, mientras que el 8 de septiembre también en fin de semana, el ‘poderoso’ recibirá a sus vecinos de patio.



Otros rivales importantes que visitarán al DIM en el Atanasio; comenzando por el actual campeón Junior en la tercera fecha, América de Cali en la fecha 5, Millonarios en la fecha 12 y Tolima en la última fecha.



A continuación, el calendario completo del equipo ‘poderoso’:



Fecha 1 julio 14 (domingo)



Medellín vs Patriotas FC



Fecha 2 julio 21 (domingo)



La Equidad vs Medellín



Fecha 3 julio 28 (domingo)



Medellín vs Junior



Fecha 4 agosto 4 (domingo)



Unión Magdalena vs Medellín



Fecha 5 agosto 11 (domingo)



Medellín vs América de Cali



Fecha 6 agosto 18 (domingo)



Deportivo Cali vs Medellín



Fecha 7 agosto 21 (miércoles)



Medellín vs Rionegro



Fecha 8 agosto 25 (domingo)



Nacional vs Medellín



Fecha 9 septiembre 1 (domingo)



Santa Fe vs Medellín



Fecha 10 septiembre 8 (domingo)



Medellín vs Nacional



Fecha 11 septiembre 15 (domingo)



Envigado FC vs Medellín



Fecha 12 septiembre 22 (domingo)



Medellín vs Millonarios



Fecha 13 septiembre 29 (domingo)



Once Caldas vs Medellín



Fecha 14 octubre 2 (miércoles)



Medellín vs Pasto



Fecha 15 octubre 6 (domingo)



Bucaramanga vs Medellín



Fecha 16 octubre 9 (miércoles)



Medellín vs Cúcuta Deportivo



Fecha 17 octubre 13 (domingo)



Jaguares FC vs Medellín



Fecha 18 octubre 20 (domingo)



Medellín vs Alianza Petrolera



Fecha 19 octubre 23 (miércoles)



Atlético Huila vs Medellín



Fecha 20 noviembre 3 (domingo)



Medellín vs Deportes Tolima







Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín