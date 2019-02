Bucaramanga sufrió, pero ganó: 1-0 sobre Pasto que agoniza poco a poco

Bucaramanga sumó sus primeros puntos en la Liga I-2019 gracias a un triunfo por 1-0 sobre Pasto. Un golazo de Jhon Pérez le dio la celebración a los locales en el estadio Alfonso López en la cuarta fecha del campeonato.

Los primeros minutos fueron sin ningún protagonismo para los equipos en el campo. Las acciones ofensivas brillaron por su ausencia y fue hasta el minuto 23 que Jhon Pérez llevó emoción al juego con un remate de media distancia.



Hasta el 36 Pasto apretó el acelerador y por poco produce un autogol de Jeisson Quiñones, pero el balón pegó en el palo. Minutos después Sebastián Acosta también buscó inquietar el arco de James Aguirre.



Fue hasta el 40 que Pérez aprovechó su buen remate de media distancia y con un tiro libre anotó el gol que le dio una alegría a los locales para ir al descanso con la satisfacción del triunfo parcial.



En la segunda parte Bucaramanga salió en la búsqueda del segundo gol que le diera tranquilidad, pero con el pasar de los minutos fue Pasto el que estuvo más cerca del gol.



Con Mariano Vázquez y Gustavo Britos tuvo presión sobre la defensa de los leopardos, pero la mala puntería y las buenas atajadas de James Aguirre pusieron el cero en el encuentro.



Bucaramanga por fin celebró en su casa y sumó sus primeros puntos en la Liga, mientras que los volcánicos se quedan en un punto y no se pueden alejar en la tabla del descenso.



Síntesis



Atlético Bucaramanga 1–0 Pasto



Atlético Bucaramanga: James Aguirre (6), Harold Gómez (6), Camilo Mancilla (6), Jeisson Quiñones (6), Marvin Vallecilla (6), Gabriel Gómez (6), Cesar Quintero (5), Roger Lemus (5), Jhon Pérez (7), Sherman Cárdenas (6) y Sergio Romero (4).

Cambios: Luis Hurtado por Romero (18 ST), Rafael Robayo por Lemus (29 ST) y Alejandro Bernal por Gómez (38 ST).

D.T.: Flabio Torres.



Pasto: Neto Volpi (5), Fabián Viáfara (6), Josimar Quiñones (6), José Ortiz (6), Nicolás Carreño (5), Daniel Giraldo (5), Ederson Moreno (5), Mariano Vásquez (6), Sebastián Acosta (6), Andrey Estupiñán (6) y Gustavo Britos (5).

Cambios: Carlos Hidalgo por Britos (19 ST), Jown Cardona por Acosta (19 ST) y Sebastián Villota por Vásquez (37 ST).

D.T.: Alexis García.



Partido: regular.



Gol: Jhon Pérez (39 PT), para Atlético Bucaramanga.



Expulsados: no hubo.



Amonestados: Vallecilla (28 PT) y Romero (6 ST), para Atlético Bucaramanga. Carreño (21 PT), Quiñones (28 PT), Ortíz (9 ST) y Viáfara (31 ST), para Pasto.



Figura: Jhon Pérez (7).



Estadio: Alfonso López.



Asistencia: 5.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: John Alexander Ospina Londoño (7).



Síntesis de Julián Carreño.

EL TIEMPO

Bucaramanga.