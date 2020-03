Atlético Nacional adoptó más medidas preventivas frente al coronavirus

Luego de realizar un sistema de limpieza y desinfección en la Sede Deportiva de Guarne durante este fin de semana, además de suspender los entrenamientos de todas las categorías en el fútbol masculino y femenino, Atlético Nacional adoptó otras medidas preventivas frente al covid-19.

Mediante un comunicado, el equipo ‘verdolaga’ informó las decisiones tomadas por el plantel con el fin de preservar la salud de los deportistas, cuerpos técnicos y personal de apoyo. A continuación, las determinaciones:



El plantel profesional masculino realizará entrenamiento virtual dirigido todos los días. Cabe destacar que, por recomendación del Gobierno Nacional, se recomiendan prácticas con máximo 5 jugadores.



Cada dos días habrá entrenamiento presencial en la Sede Deportiva de Guarne, donde el grupo se dividirá para trabajar en dos horarios, uno a las 8:00 A.M y otro a las 10:00 A.M.



Para las demás categorías (Fútbol Formativo, Fútbol Femenino y Escuela de Fútbol) no habrá entrenamiento presencial, todo será de manera virtual con un plan dirigido. Igualmente, en nuestras sedes, administrativa y deportiva, han adoptado una serie de medidas temporales y excepcionales de carácter preventivo con respecto a trabajo remoto, jornadas de trabajo flexible, reuniones, eventos, viajes y visitas de terceros.



Finalmente, están evaluando permanentemente la evolución de la situación y lo comunicarán de manera oportuna las decisiones de Atlético Nacional. Este jueves había un evento con los medios de comunicación, el cual fue cancelado.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran