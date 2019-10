Nacional, a afianzar su liderato: recibe a un necesitado Rionegro

Atlético Nacional recibe a Rionegro Águilas Doradas, este domingo desde las 5:00 de la tarde, por la fecha 17 en la Liga II-2019. Tras imponerse 1-2 sobre Patriotas y asumir el liderato, los verdolagas buscarán con su gente, afianzarse en la cima. Al frente está el duro equipo del Oriente Antioqueño que lucha por no descender.



Duelo antioqueño en el Atanasio, Nacional y Rionegro se ven las caras en la recta final del campeonato. Con realidades opuestas, verdes y dorados buscarán los tres puntos. Los verdolagas recuperan jugadores como Cristian Moya, quien sufrió una lesión muscular que lo tenía ausente durante poco más de un mes y a Brayan Rovira, que pagó la fecha de sanción contra Patriotas, luego de haber sido expulsado en el partido por la fecha 15 contra Junior. Por su parte, Alexis Henríquez por descanso, Andrés Perea y Yilmar Velásquez por decisión técnica, los que no fueron convocados para este partido.



Este será uno de los dos partidos que Pompilio Páez será el técnico encargado, debido al viaje de Juan Carlos Osorio a Inglaterra.

Con cuatro tarjetas amarillas, Baldomero Perlaza se encuentra al filo de la suspensión. Sin embargo, es uno de los imponderables de Juan Carlos Osorio y es probable que sea titular. “Es un partido importante, para seguir sumando, queremos estar arriba en la tabla. He ido evolucionando, me falta más, pero confío en mis capacidades. La idea que tenemos es hacer nuestro juego, aplicar nuestra idea y brindarle un triunfo a nuestra hinchada”, precisó el volante.



Por Liga, Nacional y Rionegro han jugado 25 partidos, de los cuales los verdolagas ganaron 14, frente a cinco de los dorados y seis empates cierran este historial. En goles marcados, Nacional ha marcado 40 frente a 19 de las Águilas. Los máximos goleadores de estos duelos son Edwin Cardona para los verdes y Yessy Mena para los del oriente antioqueño, con tres goles cada uno.



De los últimos 8 partidos entre Nacional y Rionegro, los nacionalistas llevan cuatro triunfos, contra uno de los dorados y tres empates. Desde el 20 de junio de 2013, cuando Rionegro jugaba en Itagüí, las Águilas no le ganan a Nacional en el Atanasio. Con goles de Ervin Maturana y Luis Quiñones lograron esa victoria, Francisco Nájera descontó para Nacional.



Rionegro, con la ilusión de sumar tres puntos en el Atanasio

Luego de imponerse este semestre contra el DIM, para Rionegro, el Atanasio es una plaza que lo motiva. Los dorados no podrán contar con Aldo Leao Ramírez por lesión, Gustavo Torres quien está licenciado por el equipo y Álvaro Angulo, quien se encuentra con la Selección Colombia Sub 23. En su lugar, Jonathan Lopera podrá jugar, pese al haber llegado a su quinta tarjeta amarilla.



El técnico Flabio Torres es positivo y confía en que su equipo pueda sacar una victoria que le permita soñar con entrar a los ocho y escapar de la zona de descenso. “Esperamos ir a competir y buscar la victoria, frente a un rival difícil como Nacional. Quedan 12 puntos en disputa y todavía tenemos opción de clasificar”.



Juan Pablo Otálvaro es uno de los jugadores importantes que tiene Rionegro, el ‘Ñato’ tuvo un paso por las categorías inferiores de Nacional y ahora con los dorados espera conseguir una victoria fundamental. “Sigo trabajando, haciendo lo mejor de mí, contra los equipos grandes nos subimos más y esperamos que en el Atanasio podamos hacer un gran partido, vamos a darlo todo, para conseguir los tres puntos”, expresó.



En cuanto al juez central, Wilmar Roldán dirigirá por primera vez un partido de Nacional diferente al clásico antioqueño. La última vez que el antioqueño impartió justicia a los verdolagas fue el 22 de octubre de 2016 en un DIM 2-2 Nacional. Será el encuentro número 11 que Wilmar dirija al conjunto verde de Antioquia.



Alineaciones probables

Atlético Nacional: José Cuadrado; Helibelton Palacios, Cristian Moya, Christian Mafla, Cristian Blanco; Brayan Rovira, Daniel Muñoz, Baldomero Perlaza; Yerson Candelo, Jarlan Barrera, Patricio Cucchi.

D.T. (e): Pompilio Páez.



Rionegro: Luis Delgado; Gilberto García, Carlos Ramírez, Jonathan Lopera, Mauricio Gómez; Giovanny Martínez, Mauricio Restrepo, Juan Pablo Otálvaro, Jáder Obrian; Andrés Rentería y Anthony Uribe.

D.T.: Flabio Torres.



Hora: 5:00 p.m.



Árbitro: Wilmar Roldán.



Estadio: Atanasio Girardot.



TV: RCN.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín