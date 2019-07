¿Atlético Nacional perdió la confianza en José Fernando Cuadrado? 

El semestre de José Fernando Cuadrado en Nacional no fue el esperado y el equipo verdolaga confirmó este miércoles la llegada de Aldair Quintana, un nuevo competidor para el ex Once Caldas, quien más allá de tener algunos partidos buenos, no pudo demostrar esas características que lo convirtieron en uno de los mejores guardametas del país.



Lo de Cuadrado, al igual que lo de casi todo el equipo, estuvo lleno de irregularidad durante el primer semestre, con tardes muy buenas y otras malas, situación que terminó por condenarlo y que puso en duda su titularidad indiscutida, algo que se pondrá a prueba tras la llegada de uno de los jóvenes colombianos con más proyección en el arco como es el caso de Quintana.



Uno de los mayores problemas que José Fernando Cuadrado tuvo como dueño del arco verdolaga fue su salida con los pies, situación que parece fundamental para el nuevo entrenador, Juan Carlos Osorio, quien considera al arquero como la pieza principal para iniciar el ataque de su equipo, función donde el juego con los pies es fundamental.



De otro lado, los fallos en partidos clave, como lo fue su error frente a Rionegro Águilas y algunos otros, podrían también estar pesando para la decisión de traer un arquero que lo ponga a prueba, teniendo en cuenta que Cristian Vargas fue alternativa pero era claro que no era la competencia que se le buscaba al experimentado arquero.



Partiendo de esto y, aunque aún es temprano para saber cómo formará el equipo de Juan Carlos Osorio, lo cierto es que Cuadrado deberá demostrar las mismas condiciones que le alcanzaron para llegar hasta la Selección Colombia y hacer valer su experiencia si quiere seguir siendo titular, pues tiene una gran competencia a su lado y en este puesto solo hay lugar para uno.



Y aunque las dudas sobre lo hecho por Cuadrado sean grandes, un arco como el de Atlético Nacional tiene tanto peso que puede darle problemas al mismo Quintana, que aún tiene mucho camino por delante y varias cosas por aprender en un puesto complicado, situación en la que Cuadrado tendría la ventaja.



Con base en lo anterior, de momento todas son especulaciones, lo cierto es que Nacional trajo un nuevo arquero y que José Fernando Cuadrado, si quiere acabar con las dudas, debe mejorar su rendimiento y ser constante en cada partido.