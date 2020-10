Nacional mejoró en el resultado, pero sigue intermitente en su juego

Aunque Atlético Nacional continúa la senda victoriosa, esta vez derrotando al Bucaramanga como visitante por 1-2, en su juego sigue mostrando falencias que no logran llegar a la consistencia que desea el técnico Juan Carlos Osorio. Si bien mejoraron en eficiencia y aproximaciones sobre el arco contrario, en defensa no lograron la solidez que buscaban manteniendo el arco en cero.



Reacción oportuna: Por momentos del partido funcionó, aunque Bucaramanga arrancó con una propuesta audaz, a los 10 minutos y tras una oportuna reacción y transición de defensa a ataque, Helibelton Palacios hizo un cambio de frente muy al estilo de Alexis Henríquez para Andrés Andrade quien combinó con Jarlan Barrera para marcar el primer gol del partido. El equipo por momentos se mostró equilibrado y presionando arriba, con Lasso y Barrera intercambiando posiciones en el ataque y empleando la media distancia dando resultados como con el gol de Déinner Quiñones.



Comenzó ganando y mantuvo la ventaja: A diferencia de los anteriores partidos contra Once Caldas, Tolima y Envigado Fútbol Club, Nacional se fue por delante en el marcador y lo logró mantener hasta el final.



Desorden defensivo: A pesar de tener la línea de cuatro posterior en modo defensivo, Nacional no logró mantener el cero en su arco y muchas veces sufrió con las transiciones rápidas de Bucaramanga. Recursos como faltas cerca del área y la falla en marca en el gol de Germán Gutiérrez fueron situaciones que deben corregir para los futuros partidos.



Fabián González Lasso, un delantero sin gol: En muchos pasajes del partido no tenía movilidad, tampoco desmarque y cuando le quedaba una pelota para que pudiera definir, el delantero se demoraba o no lograba sorprender con algún remate potente sobre el arco contrario. Es el segundo partido que jugó como titular y nuevamente se va en blanco.



Falla en pases largos y cortos: A la hora de elaborar juego, Nacional por momentos no lograba entregas oportunas y eso beneficiaba a que Bucaramanga recuperara el control de la pelota y empleando contraataques.



La expulsión de Helibelton Palacios y Juan Carlos Osorio: Fruto de algunos desórdenes en el fondo, Helibelton Palacios llegó sin distancia y no tuvo más remedio que cometerle falta a Germán Gutiérrez, con tan mala suerte para el capitán del equipo, que era su segunda amonestación y dejaba su equipo con 10 jugadores desde el minuto 13 del segundo tiempo. El DT Osorio ‘perdió’ los papeles y Nicolás Gallo tras que lo había amonestado en el primer tiempo, en el segundo tiempo no dudó en sacarlo de la línea técnica con doble amarilla. Perdiéndose el partido contra Junior del próximo sábado.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8