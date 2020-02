Contra Cali: a Nacional le sobraron ganas y le faltó equilibrio

Es el tercer partido donde Atlético Nacional fue local por Liga y en el segundo donde dejó escapar puntos. Aunque no cayó como contra Jaguares y logró mantener el empate, contra Deportivo Cali siguió mostrando las falencias defensivas que le han costado esos cinco puntos que le permitirían estar tranquilo en la punta del campeonato.



Aunque es un equipo valiente, ordenado y que en la elaboración ofensiva muestra gratas alternativas, es en la zaga donde genera muchas ventajas. Los rivales aprovechan en velocidad la reacción de la pareja de centrales conformada por Geisson Perea, quien tuvo una noche para olvidar, donde hace un gol en contra y genera el penal a favor del rival, no ha logrado sincronizarse con Diego Braghieri, a quien se le nota torpe y lento en el uno contra uno del rival.



En las bandas, la labor de Daniel Muñoz no fue la de otros partidos, donde se destacaba partiendo desde la lateral, pasando a ser un interior y llegando a posición de gol. En este encuentro no pesó y se sumó a que el rival intensificó el trámite del partido por la punta donde estaba Christian Mafla y Vladimir Hernández, quienes dejaban espacios que el rival aprovechaba para generar peligro.



En el medio, Brayan Rovira se notó muy solo al poco sacrificio de Andrés Andrade y Jarlan Barrera, extrañó a Sebastián Gómez quien ha sido más preciso a la hora de jugar como volante de ida y vuelta.



Aunque en fase ofensiva, la estructura era 3-1-3-3, el frente de ataque con intermitencias de Vladimir y de Déinner Quiñones, se estrellaron con una sólida defensa azucarera, la cual mostró fisuras, cuando Nacional elaboró y pasó del juego por banda al juego interno y viceversa.



Los goles llegaron cuando se juntó el equipo y se acortó en sus líneas. Pese a que generaron varias opciones de gol, Jefferson Duque no estuvo fino y Fabián González Lasso no pudo aparecer en el marcador. Al final, Nacional le queda mucho por mejorar, si quiere ser contundente en el Atanasio, como lo es cuando enfrenta sus partidos en condición de visitante.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín