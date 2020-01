Nacional confirmó la salida de ocho jugadores más: irán a préstamo

Este jueves, Atlético Nacional dio a conocer los jugadores que pasarán a préstamo al Valledupar FC, equipo con el que suscribió un acuerdo el pasado 5 de diciembre, donde incluían distintos aspectos de cooperación deportiva.

#Institucional | Gracias a la alianza con @ValleduparVFC, 7 de nuestros jugadores hacen parte de la pretemporada que el equipo vallenato adelanta en nuestra sede de Guarne. ¡Bienvenidos, esta es su casa! https://t.co/qZ938EQarh pic.twitter.com/9zUTAGZq0A — Atlético Nacional (@nacionaloficial) January 16, 2020

Durante esta semana, el conjunto ‘vallenato’ realiza la pretemporada de cara al Torneo I-2020 en la sede deportiva de Guarne, donde tuvo la oportunidad de jugar dos partidos amistosos contra Leones FC y Caracas FC en el oriente antioqueño.



Además, ya trabajan bajo las órdenes de Jhon Bodmer siete jugadores de las categorías inferiores del equipo ‘verdolaga’; el central Cristian Moya, los laterales Jeim Botero y Johan Restrepo, jugadores de la categoría sub 20, los extremos Brayan Lemus y Marlon Junior Torres, jugadores de 19 y 18 años respectivamente. Otro jugador que seguirá en Valledupar, es el arquero Kevin Mier, quien se integrará a su nuevo equipo, tan pronto la Selección Colombia Sub 23, termine su participación en el torneo preolímpico.



Estos ocho jugadores estarían en el Valledupar hasta diciembre, la idea es que tengan fogueo en la segunda división y puedan regresar al equipo profesional de Nacional. Además, de manera extraoficial, se conoció que el central Miguel Quintero no es más jugador del conjunto antioqueño, luego que arreglaran su salida.



Valledupar debutará en el Torneo I-2020, frente al Deportes Quindío, en el estadio Armando Maestre de la capital del Cesar.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín