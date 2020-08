Jugador de Nacional pide el regreso de los entrenamientos grupales

Con 31 sesiones de trabajo individual en su sede de Guarne, Atlético Nacional espera la respuesta del Gobierno Nacional y la Dimayor para avanzar a la fase de prácticas grupales que les permita retomar la parte táctica y estratégica de cara al reinicio de las competiciones. En conferencia de prensa virtual, Fabián González Lasso manifestó la ansiedad que tiene junto al grupo para volver a la competencia.

“Nos sentimos bien, a pesar de los entrenamientos individuales han sido muy incómodos, nos hemos enfocado en la parte física y esperamos que cuando trabajemos en grupo, retomemos ese entendimiento con los compañeros y reflejar un buen nivel en el inicio del torneo que ojalá sea pronto”, resaltó.

En cuanto a la falta de definición por una fecha para el regreso a los campeonatos, el delantero precisó que “hay mucha incertidumbre, queremos que se reanuden los torneos. No sabemos nada, hay mucha indecisión, la verdad no sé qué estará pasando. Los directivos se reúnen casi todos los días y no llegan a ningún acuerdo, ninguna conclusión y esperamos que esta semana logren llegar a algún acuerdo".

Sobre su rol como delantero y la falta que hace entrenar en grupo, Fabián explicó que “ha sido complicado para los delanteros, no hemos podido trabajar en definición. Los entrenamientos individuales han sido demasiado largos y eso nos ha perjudicado mucho. A penas vamos a tener una semana de trabajo grupal y eso afecta a todos los equipos, tenemos que reacondicionarnos lo más pronto posible”.



El ex Millonarios habló sobre el profesor Juan Carlos Osorio y su rol en estas prácticas individuales. “El ‘profe’ (Juan Carlos Osorio) nos ha transmitido tranquilidad en estos entrenamientos individuales. Él no ha tenido participación, porque no hemos podido trabajar en las acciones reales de juego. Estos entrenamientos individuales ya nos tienen un poco aburridos, por no decir traumatizados. Necesitamos trabajar en lo colectivo y es algo que esperamos con ansias”.

Lasso comparó el buen desempeño de los equipos alemanes, quienes retomaron rápidamente su competencia local. “Nos hemos venido preparando muy bien, en la parte física estamos excelente y nos falta la parte colectiva. Hemos perdido mucho tiempo en los entrenamientos individuales, el ejemplo más claro lo dan los alemanes, que reanudaron rápidamente la competencia y han sido equipos muy buenos en la Champions”.



En lo personal, el jugador confía en marcar la diferencia en el ataque verdolaga. “Las expectativas son muy altas, espero que pueda aprovechar las oportunidades que pueda tener en lo que resta del campeonato”.



Finalmente, se aferra a que pronto cese la angustia y llegue la dicha de volver a competir. “Soy positivo, la fe es lo único que no se pierde. Ojalá inicie el torneo lo más pronto posible, los que deciden que tomen una determinación que sea lo mejor para todos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8