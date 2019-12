¿Vale la pena? El rendimiento de los grandes fichajes de Junior

En los últimos años Atlético Junior se ha convertido en el equipo colombiano que con mayor eficacia logra contratar grandes figuras para su equipo, sin importar el dinero que pueda costar un jugador.



El cuadro barranquillero se ha encargado de traer jugadores en los últimos años, como el caso de Yimmi Chará, Teófilo Gutierrez y Matías Fernández, algunos de los grandes nombres que ha logrado contratar la directiva de Junior.



Ahora Junior estaría muy cerca de concretar el fichaje de Miguel Ángel Borja, quien se encuentra en Palmeiras y ha manifestado su deseo de jugar en el equipo tiburón. De concretar este fichaje, el delantero campeón de Libertadores con Nacional podría unirse a la larga lista de grandes fichajes de Junior.

Así les ha ido a los grandes fichajes de Junior:



-Macnelly Torres: regresó a Barranquilla como el hijo prodigo, luego de un paso exitoso por varios equipos a nivel nacional e internacional, además, cuando Junior lo buscó este se encontraba jugando en la Liga Arabe, por lo que no resultó económico contratarlo. Al final, jugó solo once partidos acumulando 984 minutos, anotando solo tres goles y dos asistencias. El siguiente semestre se fue a Atlético Nacional.



-Yimmi Chará: el talentoso atacante llegó al cuadro tiburón desde Monterrey de México, en una de las operaciones más grandes a nivel económico en la historia del FPC. El jugador mostró con creces porque fue tan costoso su contratación, pues en 25 partidos logró anotar seis goles y cuatro asistencias. No obstante, sus grandes jugadas dejaron un gran recuerdo en la hinchada barranquillera.



-Teófilo Gutiérrez: el ídolo que regresaba a casa, quien logró llenar el estadio solo en su presentación en el Estadio Metropolitano. Desde su regreso al día de hoy ha demostrado toda su categoría y ha sido fundamental en varias gestas del equipo, como el bicampeonato y llegar a la final de la Copa Suramericana.

-Jonatan Álvez: el delantero ecuatariano llegó proveniente de Inter de Portoalegre y con grandes credenciales, sin embargo, al final solo logró anotar dos goles en su paso por Junior, en un total de 899 minutos.



-Alberto Rodríguez: el central peruano llegó de Universitario de Perú, luego de haber clasificado con la selección de su país al Mundial de Rusia 2018, sin duda alguna, una extraordinaria contratación. Sin embargo, el central pasó mucho tiempo lesionado y jugó apenas seis partidos con Junior, dejando un recuerdo no muy grato en la hinchada rojiblanca.



-Matías Fernández: en lo que puede ser la operación más importante en la historia del FPC, por la grandeza en la historia del jugador chileno, esta contratación pintaba para que la hinchada de Junior se enamorara del juego de ‘Matigol'. Sin embargo, lejos de eso el paso del mundialista con la selección de Chile estuvo marcado por su bajo nivel, pues apenas jugo 11 partidos logrando acumular 495 minutos.