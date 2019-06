Nacional y un objetivo sin muchas luces: así está el tema del arquero

Juan Carlos Osorio quiere ponerle competencia a José Fernando Cuadrado en el arco pero la incógnita en el aire es ¿quién? Muchos han sido los nombres que han sonado, pero en la rueda de prensa tampoco hubo respuestas concretas.



El nuevo técnico del verde aceptó que “como al resto de la plantilla quiero darle primero la oportunidad a Cuadrado aunque si me gustaría ponerle competencia”.

Y es que en las últimas semanas se ha especulado que Iván Arboleda podría unirse club y Osorio reconoció que “me gusta mucho, lo he visto jugar, pero no sé si pueda llegar”. Cabe recordar que el presente del arquero no es claro en Argentina y sus representantes estarían buscando un nuevo camino en Colombia o México.

Además, Fernando Monetti aún pertenece al club y sobre el argentino hablaron el técnico y el presidente, Juan David Pérez.



“Le vamos a dar la bienvenida y a entrenarlo de la mejor manera posible; si nos convence lo dejaremos”, expresó el entrenador. Mientras que el directivo contó que "Monetti no vuelve a Nacional. No tenemos información de San Lorenzo o su representante al respecto. Están dando por ciertas informaciones que no corresponden con la realidad”.



Lo que parece claro es que Cristian Vargas saldrá de Nacional, aunque no se ha dicho a qué equipo saldrá.