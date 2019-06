Una luz para el calvario de Diego Tello, exjugador que padece leucemia

Tres meses después de estar a la espera de una autorización de la EPS Coomeva para realizarse un trasplante de médula que le ayude a superar una leucemia linfoide aguda, el ex futbolista caucano Diego Fernando Tello recibió la buena noticia de que este martes puede iniciar el trámite en la Clínica Valle del Lili, una de las mejores del país.



Para cumplir con el protocolo deben estar juntos seis familiares y él. En este caso serán tres hermanos, uno de ellos –el mayor- que llega desde Estados Unidos, dos que viven en Popayán al lado de una hija de Diego y los dos restantes que residen en Cali.

El proceso del trasplante de la médula ha sido lento. Desde diciembre pasado, su esposa, Martha Osorio, empezó las diligencias y solicitudes, “luego que el médico tratante, Álvaro Gómez, expidiera la orden de las pruebas de histocompatibilidad, pero por tener un código Coomeva no lo autorizó. Pasaron dos meses, y en vista de no tener el visto bueno de la entidad, el galeno pidió que lo viera el médico de trasplantes, el 4 de febrero. Radiqué la orden y esa autorización solo la podían tener en mayo, luego que hice una publicación en Facebook, más de tres meses para que solo me aprobaran la cita del médico de trasplante. El 29 de mayo el doctor generó la orden de histocompatibilidad y hoy, después de todo lo que se presentó por los medios de comunicación, ya tenemos las órdenes en nuestras manos”, señaló Martha.



Esta leucemia es la más agresiva de todas, la que tristemente les da a los niños. La dura noticia la conocieron el 23 de octubre de 2018. A partir de allí ha tenido que pasar por las molestias típicas generadas por las quimioterapias.

Ojo al video.

Acompañemos a Diego Fernando Tello, ex jugador de América de Cali, en estos momentos difíciles. pic.twitter.com/Sf1Tv16L1Y — América de Colombia (@DatosAmericanos) 11 de diciembre de 2018

La cantidad de leucocitos que debe tener normalmente una persona es de 6.000 a 10.000 y Tello llegó con 560.000, lo que hizo que los médicos le dieran pocas esperanzas de vida.



Su esposa había puesto este fin de semana un mensaje en Facebook reclamando la atención médica y luego de que varios medios del país la publicaran, recibieron la noticia de que les habían autorizado el procedimiento.



Diego y Martha llevan 26 años de matrimonio y estuvieron 6 de ellos separados, pero en octubre del año pasado, cuando le detectaron la enfermedad, volvieron a unirse, algo que para ellos ha sido motivo de gran felicidad.



“Tomo esta enfermedad como una bendición de Dios. Si a mí me desahuciaron y llevo ocho meses vivo, me siento con fuerzas, salgo con mi esposa a caminar, disfruto de mis hijos, la fortaleza que Dios me está dando tiene que ser por algo”, añade Tello.

“El día que me diagnosticaron le dije a mi esposa, ‘tranquila que yo de esto no me voy a morir’ y la obra y gloria es para Dios, porque Él lo ha hecho todo”. Nunca había visitado a un médico, y en cambio, hacía mucho deporte.



Diego Fernando inició su carrera deportiva en 1989 en Millonarios, en 1990 regresa a su ciudad natal, Popayán, para actuar con un equipo aficionado. En 1993 recala en el América, luego pasó a Lanceros de Boyacá, de nuevo estuvo en América, saliendo campeón en 1997, posteriormente actuó en Envigado, Santa Fe en 1999, al año siguiente se fue al MetroStar de Nueva York –dirigido por el ecuatoriano Octavio Zambrano–, quedándose en territorio norteamericano. Retirado del fútbol estudió Derecho en la Universidad Santiago de Cali.



Diego y su esposa llaman la atención de las empresas prestadoras de salud para que sean màs eficientes, ya que como, el ex jugador, son muchas personas que atraviesan la misma situación.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces