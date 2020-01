América vs. Cali, primer clásico del 2020 que puede dar la sorpresa

América y Deportivo Cali juegan este jueves (7:00 p.m.) en El Campín el primer clásico vallecaucano del año, pensando en que un triunfo los podría dejar con posibilidad de jugar frente a Millonarios la final del certamen amistoso el próximo domingo.

Los escarlatas empataron 1-1 con el conjunto albiazul en su primera salida, mientras los ‘azucareros’ cayeron 2-1 con Santa Fe, lo que indica que una victoria del cuadro dirigido por Alexandre Guimaraes sería suficiente para darle el cupo a disputar el título del evento.



No sería extraño que ante la necesidad del triunfo la formación de Guimaraes se mantenga como la ha utilizado en los últimos meses, con una base que podría tener el regreso de Carlos José Sierra y Duván Vergara.



Este miércoles, Millonarios se impuso 3-1 a Santa Fe y obtuvo el primer tiquete a la final al acumular 4 unidades, mientras que los equipos caleños están obligados a ganar: América suma 3 puntos y clasificará si gana por cualquier marcador, lo mismo que el Cali para llegar también a 3 puntos y superar a los ‘diablos’, y en diferencia de gol a los ‘cardenales’. Un empate este jueves le dará automáticamente el cupo a Santa Fe, por lo que se prevé un clásico abierto de parte y parte.



El técnico Arias señaló que “el clásico lo vamos a jugar para ganar, como todo clásico; ojalá juguemos un poco mejor para estar más cerca de la victoria. En 10 días he ido conociendo al plantel, este campeonato ha servido para verlos en competencia y mirar nuestras debilidades y fortalezas”.



Las noticias para los hinchas verdiblancos no han sido alentadoras por estos días: Aparte de Alex Castro, que está muy cerca del Orlando City y de Cruz Azul, nuevamente se menciona un interés del fútbol mexicano por el delantero argentino Juan Ignacio Dinenno.



El entrenador charrúa acotó que “ha sido una situación complicada para mí, los jugadores siempre miran por su futuro, porque piensan que es una carrera corta; cuando hay ofertas que superan en lo que están ganando se les mueve el piso y seguramente la cabeza tampoco funciona coherentemente, aunque estén en lo cierto y esa posibilidad sea mejor”.



Formaciones probables:



América de Cali: Joel Graterol (Éder Chaux); Daniel Quiñones, Kevin Andrade, Felipe Jaramillo, Edwin Velasco; Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Carlos José Sierra (John Arias), Matías Pisano, Duván Vergara; Adrián Ramos.



D.T.: Alexandre Guimaraes.



Deportivo Cali: David González (Johan Wallens); Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Kevin Moreno (Richard Rentería), Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Juan Daniel Roa, Déiber Caicedo, Agustín Palavecino, Kevin Velasco; Juan Ignacio Dinenno.



D.T.: Alfredo Arias.



Estadio: El Campín



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces