América sigue con buen paso en Liga: venció de visita 1-2 a Rionegro

América de Cali derrotó como visitante 1-2 a Rionegro Águilas Doradas por la sexta fecha de la Liga I-2019. En un partido equilibrado, con emociones y pierna fuerte, los diablos aprovecharon un discutido penal para sacar ventaja.



El primer tiempo comenzó con emociones por parte del local, quien tuvo un par de ocasiones en los primeros tres minutos del partido. Rionegro salió a buscar el partido y América no lograba acomodarse en el terreno del Oriente Antioqueño.



Corrían los minutos y no había un claro dominador en el partido, los chispazos de las Águilas terminaban en pelotas a la línea final o en el dominio de la atenta zaga americana. Por parte de los escarlatas, esta noche de blanco, existía la conexión entre Cristian Álvarez con Fernando Aristeguieta, pero el venezolano no lograba recibir con comodidad.



En el momento donde mejor jugaba América, al minuto 20 y tras un pase de Andrés Álvarez, Aristeguieta se desmarcó y tras un enganche de izquierda a derecha, desenfundó un disparo al ángulo derecho inatajable para el arquero Juan David Valencia, el delantero abrió el marcador y anotó su octavo gol en la Liga I-2019.



La ventaja no duró mucho para la visita, al minuto 23 y tras una jugada personal de Daniel Muñoz por el sector derecho, filtró la pelota a Miguel Murillo y el ex Deportivo Cali de pierna derecha marcó el empate para Rionegro Águilas.



El juego volvía a cortarse y sin tener un claro dominador de la pelota. América quería volver al ritmo intenso y profundo que lo condujo al gol. Por el lado del local, seguía atacando por la banda derecha, donde los vallecaucanos daban espacios.



En los últimos minutos de la primera mitad, las faltas cometidas por ambos equipos generaban amonestados tanto de Rionegro como del América. Concluyendo con una paridad en cuando al juego, la vehemencia para disputar la pelota y todo eso reflejado en un empate 1-1.



En la etapa complementaria, América salió a buscar la victoria. Dos minutos le bastaron a los dirigidos por Fernando Castro para volverse a poner en ventaja, Kevin Viveros ingresó al área por el sector derecho, Álvaro Angulo se estrella con el jugador americano, el árbitro Andrés Rojas sancionó penal pese a estar un poco lejos de la jugada. El tiro lo transformó en gol Yesus Cabrera con un potente disparo en dirección al ángulo izquierdo del arco rionegrero.



Tras el gol, los locales salieron a buscar rápidamente la igualdad, con toques largos a la espalda de los zagueros rivales. Por parte de la visita, recuperaban la pelota en la mitad de la cancha y trataban de sorprender.



Al minuto 17, una jugada generada por el recién ingresado Kevin Salazar le dejó la pelota a Jáder Obrian, quien remató con pierna derecha exigiendo a un Carlos Bejarano que salvó con lo justo.



La lluvia apareció en el estadio Alberto Grisales y con ello los remates peligrosos de América en media distancia. También la respuesta de las Águilas con asociación y juego aéreo, ambos coincidían en no ser precisos.



Al minuto 35 y tras un contraataque de Obrian, el recién ingresado Víctor Aquino tuvo el empate en un mano a mano con Bejarano, pero el arquero escarlata estuvo atento para bloquear el disparo.



Al final, Rionegro insistía en el empate, pero la poca eficacia en los últimos metros condenó una derrota que no mereció por el fútbol que brindaron, especialmente en la última media hora de juego. Desde 2017, los vallecaucanos no ganaban en el Alberto Grisales, se mantienen en la parte alta de la tabla e ilusionan a todo un pueblo.



En la próxima jornada, Rionegro Águilas recibe al Independiente Medellín, mientras que América recibe en el estadio Pascual Guerrero de Cali a Independiente Santa Fe.



Síntesis

Rionegro Águilas 1-2 América de Cali



Rionegro Águilas: Juan David Valencia (5); Daniel Muñoz (6), Carlos Ramírez (5), Hanyer Mosquera (5), Álvaro Angulo (5); Elkin Blanco (5), Francisco Rodríguez (5), Jefferson Cuero (5), Jáder Obrian (6); Jesús Rivas (5), Miguel Murillo (6).

Cambios: Kevin Salazar (6) por Jesús Rivas (14 ST), Víctor Aquino (5) por Francisco Rodríguez (30 ST).

D.T.: Jorge Luis Bernal.



América de Cali: Carlos Bejarano (7); Jonathan Pérez (5), Marlon Torres (5), Juan Pablo Segovia (5), Andrés Álvarez (5); Carlos Sierra (6), Julián Guevara (5), Yesus Cabrera (6), Cristian Álvarez (6), Kevin Viveros (6), Fernando Aristeguieta (6).

Cambios: Luis Paz (5) por Cristian Álvarez (31 ST), Jhon Quiñones (SC) por Kevin Viveros (44 ST).

D.T.: Fernando Castro.



Goles: Miguel Murillo (23 PT) en Rionegro Águilas. Fernando Aristeguieta (20 PT), Yesus Cabrera (4 ST) para América de Cali.



Amonestados: Jefferson Cuero (45 PT), Álvaro Angulo (2 ST), Daniel Muñoz (21 ST) en Rionegro Águilas. Yesus Cabrera (35 PT), Andrés Álvarez (40 PT), Marlon Torres (44 PT), Julián Guevara (45+3 ST) para América de Cali.



Expulsados: no hubo.



Figura: Carlos Bejarano (7).



Árbitro: Andrés Rojas (5).



Partido: bueno.



Estadio: Alberto Grisales.



Asistencia: 3.000 espectadores, aproximadamente.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín