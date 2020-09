¿Por qué se cayó el negocio con América? ‘Manga’ Escobar lo contó todo

En diálogo con Win Sports, Andrés Ramiro Escobar reveló el motivo por el que no pudo llegar al América de Cali, la problemática que hubo con los aficionados escarlatas y su presente.



Recordemos que ‘Manga’ estuvo a una firma de ser nuevo jugador del actual campeón colombiano, pero a última hora se cayó el negocio.

Aunque se había hablado de una campaña de desprestigio y amenazas en redes sociales, el futbolista de 29 años aclaró que “cuando iba a la firma del contrato, el presidente fue quien recibió amenazas de parte de algunos hinchas”. Así pues, “recibí una llamada y él mismo me dijo que no se podía hacer la contratación... Es algo entendible”.



Incluso recordó que eso mismo le habían dicho antes de empezar a negociar: “Mi contratación sería cuestionada porque vengo del rival de patio, pero igual no es la primera vez que se hace un cambio Cali-América o América-Cali”

A pesar de que fue “una gran decepción” no haber podido firmar con los vallecaucanos, Escobar manifestó estar “agradecido” por haber sido tenido en cuenta “en un equipo tan grande del fútbol colombiano”.



Respecto a los supuestos comentarios en su contra por redes sociales, el ex-Cúcuta fue directo: “Estoy alejado de las redes por todo lo que me ha pasado, aunque no creo que la hinchada tome decisiones por el club”.

Por último, ‘Manga’ afirmó que actualmente está trabajando con su entrenador personal y está a la espera de las ofertas que puedan llegar del exterior, teniendo en cuenta que el mercado en Colombia ya se cerró.