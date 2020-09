El calendario del campeón: partidos de América al regreso de la Liga

Después de disputar los dos partidos por la Superliga 2020, América retomará el campeonato colombiano en su novena fecha frente al Atlético Bucaramanga. Recordemos que actualmente es octavo con 12 unidades.

Así es el calendario del vigente campeón de Colombia:

Fecha 9



20 de septiembre

América vs. Bucaramanga



Fecha 10



27 de septiembre

Tolima vs. América



Fecha 11



4 de octubre

América vs. Rionegro



Fecha 12



7 de octubre

Envigado vs. América



Fecha 13



11 de octubre

América vs. Patriotas



Fecha 14



14 de octubre

Junior vs América



Fecha 15



18 de octubre

Nacional vs. América



Fecha 16



25 de octubre

América vs. Pasto



Fecha 17



1 de noviembre

Pereira vs. América



Fecha 18



8 de noviembre

América vs. Millonarios



Fecha 19



11 de noviembre

Cúcuta vs. América



Fecha 20



15 de noviembre

América vs. Equidad