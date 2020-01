Otro gesto de grandeza de América: no se olvidan de sus fieles hinchas

América de Cali fue castigado por la Dimayor y no podrá jugar sus dos primeros partidos de local con público, en la Liga Betplay. El Pascual Guerrero estará a puerta cerrada para los juegos contra Alianza Petrolera (1ª fecha) y Boyacá Chicó (fecha 3). A pesar de buscar otras plazas, las directivas escarlatas decidieron no moverse de Cali y resignar la parte económica.



De inmediato los fieles hinchas que se abonaron empezaron a preocuparse, pues compraron un plan de diez partidos de local en la Liga y solo podrían asistir a ocho compromisos.



Sin embargo, América demostró grandeza con un gesto en el que los abonados no quedarán satisfechos. Los dirigentes no solo le dieron una, ni dos, si no cuatro posibilidades para solucionar el vacío en la compra de los abonos.



Los hinchas que compraron su plan semestral podrán ingresar con un acompañante a los compromisos de las fechas 9 y 11, contra Bucaramanga y Rionegro Águilas respectivamente, a excepción de los aficionados ubicados en la tribuna de occidental segundo piso.



Otra opción es que los aficionados reciban un bono por el valor de los dos partidos a los que no podrán ingresar y redimirlo en las tiendas oficiales de América para redimirlos en prendas u otros productos del equipo.



También se ofrecerá una de tres sesiones de entrenamientos para que los aficionados asistan y estén cerca de los jugadores, tomándose fotos y en sesión de autógrafos de sus ídolos.



Y finalmente, si los hinchas abonados no aceptan ninguna de esas opciones, podrán solicitar la devolución de su dinero.